iPhone 7 senza jack cuffie: Apple lo vuole più sottile
di Redazione
30/11/2015
iPhone 7 dovrebbe essere prodotto senza jack da 3,5 mm, quello - per intenderci - che si usa per collegare cuffie ed auricolari. L’audio sacrificato in nome del design? La notizia non è propriamente nuova e circola in Rete ormai da settimane: l’azienda di Cupertino vuole realizzare il suo smartphone più sottile di sempre e per questo motivo è orientata ad eliminare la porta audio che ha caratterizzato tutte le versioni fin qui immesse sul mercato. Del resto, non si tratterebbe della prima volta in cui Apple si appresta a fare una scelta di primo acchito dolorosa, ma che potrebbe rivelarsi ancora una volta pionieristica per il mercato. In passato, infatti, Apple è stata la prima azienda a dire addio il drive floppy dal suo iMac, mentre in seguito fu discussa anche la scelta di dire addio al connettore da 30-pin usato su iPhone, iPod touch e iPad; stessa cosa, dicasi per il MacBook Air originale, al quale veniva eliminato il lettore ottico. Insomma, Apple ha sempre anticipato il futuro e non è da escludere nemmeno che la decisione di dire addio al jack cuffie non sia la strada che intraprenderanno anche altri diretti concorrenti. Ma quale soluzione sarà adottata per il collegamento con auricolari e cuffie?
iPhone 7: quale soluzione audio?Facile ipotizzare che gli utenti che acquisteranno iPhone 7 saranno costretti ad utilizzare adattatori per poter collegare gli auricolari tradizionali, così come è semplice anticipare il fatto che ascoltando musica con il nuovo dispositivo non lo si potrà al contempo ricaricare. Secondo quanto riferisce il sito giapponese ‘Mac Otakara’, che in passato ha anticipato scelte e novità Apple, il nuovo iPhone 7 dovrebbe avere in dotazione un paio di earPods con connettore Lightning, mentre per la compatibilità con cuffie o comunque con sistemi audio di terzi, sarà necessario un adattatore da 3,5mm a Lightning. Nonostante questa soluzione, secondo le ultime voci, iPhone 7 dovrebbe essere spesso 6 mm, esattamente come iPod Touch, che però dispone di regolare porta audio da 3,5mm.
