Swatch Bellamy: lo smartwatch pensato per i pagamenti
di Redazione
02/12/2015
Swatch Bellamy: dove acquistarloSwatch Bellamy sarà disponibile in quattro modelli, ma non sarà acquistabile nei negozi di elettronica o presso le orologerie, come ci sia sarebbe aspettato: la vendita è un’esclusiva di Bank of Communications, che lo metterà in vetrina - nelle sue quattro varianti - presso le proprie filiali. Contestualmente all’acquisto di Swatch Bellamy, infatti, andrà attivata la funzionalità per i pagamenti. Non essendo a tutti gli effetti un orologio ‘smart’, i pagamenti avverranno tramite il chip NFC posto sotto il quadrante e che comunicherà con il Pos esattamente come farebbe una carta di credito o un bancomat. Il nome del dispositivo è stato scelto in onore dello scrittore statunitense Edward Bellamy, che nel 1888 pubblicò il romando "Guardando Indietro, 2000-1887", nel quale ipotizzava la sostituzione del denaro con le carte di credito. La sfida ad Apple Pay e Samsung Pay, i nuovi metodi di pagamento, è ormai lanciata.
