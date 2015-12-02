Home Mobile Swatch Bellamy: lo smartwatch pensato per i pagamenti

di Redazione 02/12/2015

Swatch Bellamy lancia la sfida ad Apple e Samsung: si tratta di uno smartwatch realizzato dalla nota casa svizzera, che consente di effettuare pagamenti alla stregua di altri servizi ‘Pay’. Presentato nella cornice di ‘Shanghai’, Swatch Bellamy non è propriamente uno smartwatch in senso stretto, ma si tratta comunque di un dispositivo evoluto che integra al suo interno la tecnologia Nfc (Near field communication), quelal cioè che consente di effettuare pagamenti semplicemente avvicinandolo ad un Pos. Il debutto di Swatch Bellamy è previsto in Cina a gennaio 2016 e i pagamenti saranno possibili grazie alla collaborazione con China UnionPay e Bank Of Communications. Solo in seguito, sarà possibile pagare grazie a questo particolare smartwatch in Stati Uniti, Svizzera e Brasile, per via di una collaborazione che partirà con Visa. Il prezzo di Swatch Bellamy è anche appetibile: secondo quanto dichiarato da Nick Hayek, amministratore delegato di Swatch, il dispositivo sarà venduto inizialmente a 580 yuan, circa 100 dollari. Swatch Bellamy: dove acquistarlo Swatch Bellamy sarà disponibile in quattro modelli, ma non sarà acquistabile nei negozi di elettronica o presso le orologerie, come ci sia sarebbe aspettato: la vendita è un’esclusiva di Bank of Communications, che lo metterà in vetrina - nelle sue quattro varianti - presso le proprie filiali. Contestualmente all’acquisto di Swatch Bellamy, infatti, andrà attivata la funzionalità per i pagamenti. Non essendo a tutti gli effetti un orologio ‘smart’, i pagamenti avverranno tramite il chip NFC posto sotto il quadrante e che comunicherà con il Pos esattamente come farebbe una carta di credito o un bancomat. Il nome del dispositivo è stato scelto in onore dello scrittore statunitense Edward Bellamy, che nel 1888 pubblicò il romando "Guardando Indietro, 2000-1887", nel quale ipotizzava la sostituzione del denaro con le carte di credito. La sfida ad Apple Pay e Samsung Pay, i nuovi metodi di pagamento, è ormai lanciata.