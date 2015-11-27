Caricamento...

Microsoft Nokia 230: economico e perfetto per i selfie

27/11/2015

Microsoft Nokia 230 sarà disponibile in due versioni, una con Dual-Sim: si tratta di un feature-phone ideato per chi non ha molte pretese ed oltre a telefonare e inviare messaggi, vuole al massimo scattare qualche selfie e pubblicarli subito sui social network. Qualcuno potrebbe confondere i due nuovi Nokia con l’Asha 230, ma si tratta di dispositivi totalmente differenti, seppur marchiati ugualmente. L’annuncio dei due nuovi telefonini, è stato dato dalla stessa Microsoft, che nella nota ufficiale precisa subito che "i nuovi Nokia 230 e Nokia 230 Dual SIM sono perfetti per i selfie".

Microsoft Nokia 230 e Nokia 230 Dual Sim: scheda tecnica

Entrambe le versioni del Nokia 230 presentano una fotocamera frontale per i selfie da 2 Megapixel con flash LED. Presente un pulsante per l’apertura immediata della fotocamera, è consentita la condivisione immediata degli scatti tramite GroupMe, Skype, Facebook e Twitter. Il display, per ovvie ragioni non di tipo touch, è da 2,8 pollici:, sufficiente secondo Microsoft per svolgere le funzioni basilari di chiamata, invio e ricezione Sms, navigazione Web, riproduzione di foto, video e giochi. La risoluzione dello schermo è di 240x320 pixel, mentre la dotazione RAM prevede 16 MB oltre ad una memoria interna espansibile tramite microSD fino a 32 GB. Il sistema operativo installato sulle due versioni del Nokia 230 è il Nokia Series 30+ che integra il browser Opera Mini e le applicazioni Bing Search e MSN Meteo. La batteria è da 1.200 mAh e promette un’autonomia fino a 23 ore in conversazione e 27 giorni in standby. Le dimensioni sono da 124,6x53,3x10,9 millimetri per un peso di 91,8 grammi. L’unica differenza tra le due versioni è rappresentata dal fatto che il Dual Sim consente appunto l’utilizzo della doppia scheda. La vendita partirà dal mese di dicembre in India, Asia e Medio Oriente ad un prezzo di partenza di circa 40 euro. Ad oggi, non è dato sapere se e quando i due telefonini saranno disponibili in Italia.
