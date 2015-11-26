Home Business Natale 2015: il 54% degli utenti farà shopping online da smartphone

di Redazione 26/11/2015

Cresce l'ecommerce di oltre l'11% rispetto al 2014 con oltre 17.000.000 di Web Shopper.Un mercato da 16,6 miliardi di Euro con un incremento in valore assoluto di oltre 2,2 miliardi di Euro (+ 16%) rispetto al 2014 Numeri da capogiro per un settore in forte ascesa. A rivelarlo è uno studio condotto da Jerome Sicard, Regional Manager Sud Europa di MarkMonitor, società leader per la protezione del Brand. A guidare la speciale classifica dei prodotti più venduti sono i settori dell'informatica, elettronica e abbigliamento. Per i servizi: prima posizione saldamente in mano al segmento del turismo che guida con ben il 47% degli introiti. Grandi investimenti anche per i brand. Il 22% ha sviluppato o potenziato il sito eCommerce. Il 29% ha sviluppato l'app o il sito mobile, mentre il 18% ha investito in programmi social. In questo clima, c'è attesa per il periodo natalizio che rappresenta tipicamente un volano per gli acquisti. Secondo Google il 54% degli utenti farà acquisti online dal proprio smartphone. Nel 2015 infatti le vendite online attraverso telefonino salite all'11%. Se si considerano anche gli acquisti via tablet, gli acquisti da mobile salgono al 22%. Saranno soprattutto i giovani nati tra gli anni 80 e gli anni 2000 ad effettuare acquisti online per un totale di 11.000.000 di possibili acquirenti. Non sono tutte rose e fiori, poiché con il proliferare di negozi online, proliferano anche le truffe. Dunque Markmonitor consiglia: Prima di tutto è opportuno accertarsi che l’indirizzo del sito cominci con https://, la “s” infatti conferma che il sito è sicuro. Quando si inseriscono i dettagli del pagamento, è bene controllare che sia presente il segno del lucchetto sulla pagina. E’ importante poi non inserire mai il numero di carta di credito nei pop-up che appaiono sullo schermo E’ bene informarsi sulla reputazione del venditori tramite una ricerca online e cercare le recensioni e opinioni di altri acquirenti. Attenzione al mobile e social, verificate che state navigando sulle pagini ufficiali del brand Usare il buonsenso: non fa mai male prendersi del tempo per esaminare il sito dove si sta per acquistare. Non bisogna avere fretta di rispondere alle e-mail con offerte che promettono occasioni "solo per oggi" e avvertono che il tempo sta per scadere.