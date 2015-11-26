Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Black Friday al via anche in Italia il giorno dei maxi sconti

Redazione Avatar

di Redazione

26/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Black Friday al via anche in Italia il giorno dei maxi sconti
Black Friday, una tradizione tutta americana che sta rapidamente conquistando anche l'Europa. Come ogni anno l'ultimo Venerdì di Novembre le maggiori catene dello shopping internazionale si preparano ad un vigoroso taglio dei prezzi. Così mentre i frequentatori abituali di negozi online come Amazon, Ebay, Yoox sono già pronti a cliccare il più velocemente possibile per accaparrarsi le offerte maggiormente scontate, il popolo dei meno addentro alle abitudini del network inizia a fare la conoscenza del Black Friday anche nei negozi fisici. Se in America, le file di fronte ai grandi store in prossimità degli sconti del Black Friday, sono ormai un fenomeno di costume consolidato e di massa, in Italia timidamente i consumatori iniziano a fare la conoscenza del grande giorno degli sconti. Dunque a partire da domani 27 Novembre, si moltiplicheranno le iniziative online ed offline per offrire ai propri clienti prodotti con sconti fino al 50% e oltre. Se è abbastanza certo che negozi online come Amazon, Ebay, Yoox saranno presi d'assalto dai consumatori, è altrettanto vero che grandi affari sono possibili anche in catene come Mediaworld, Unieuro, Zalando, Swarovski, Kiko, H&M, Auchan, questo solo per citare alcuni dei brand più noti. Tuttavia anche molti store cittadini aderiranno al Black Friday. In città come Verona e Genova sono stati allestiti degli infopoint per fornire informazioni sui negozi che partecipano al Black Friday. Così, se da un lato, molti domani torneranno a casa con l'oggetto del desiderio acquistato con un maxi sconto è altrettanto vero che gli esercenti saranno gratificati dai volumi d'acquisto più che triplicati, con grandi vantaggi per l'economia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Natale 2015: il 54% degli utenti farà shopping online da smartphone

Articolo Successivo

CyanogenMod 13 ufficiale per Nexus 6P e Nexus 5X

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Crescere nel mondo del lavoro: strategie per il successo personale

Crescere nel mondo del lavoro: strategie per il successo personale

21/11/2025

Dispositivi medici: quando possono essere venduti fuori dalla farmacia?

Dispositivi medici: quando possono essere venduti fuori dalla farmacia?

03/11/2022

Dall'informatica alla logistica: i principali settori di sbocco di una laurea in ingegneria

Dall'informatica alla logistica: i principali settori di sbocco di una laurea in ingegneria

27/08/2021