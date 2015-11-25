CyanogenMod 13 ufficiale per Nexus 6P e Nexus 5X
di Redazione
25/11/2015
CyanogenMod 13 per i nuovi Nexus: downloadAlla rispettive pagine per il download è specificato che si tratta di materiale ‘nightly’, ossia firmware ancora in fase di sviluppo: le nuove funzioni, dunque, saranno integrate nel corso dei prossimi mesi. Intanto, chi fosse in possesso di un Nexus P6 o un Nexus 5X e volesse già provare il nuovo CyanogenMod 13 può scaricare l’apposita versione dai seguenti link: CyanogenMod 13 per Nexus 5X CyanogenMod 13 per Nexus 6P
Articolo Precedente
Black Friday al via anche in Italia il giorno dei maxi sconti
Articolo Successivo
Linea U ecco come spostarsi con Uber durante il Giubileo
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020