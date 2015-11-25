Caricamento...

CyanogenMod 13 ufficiale per Nexus 6P e Nexus 5X

Redazione Avatar

di Redazione

25/11/2015

CyanogenMod 13 ufficiale per Nexus 6P e Nexus 5X
CyanogenMod 13 disponibile per i nuovi smartphone Nexus 5X e Nexus 6P: una buona notizia per chi ha deciso di puntare su questi due nuovi dispositivi. L’annuncio è stato dato dal team Cyanogen, che ha ampliato la compatibilità dell’ultima versione del sistema operativo mobile basato su Android Marshmallow. Da oggi, dunque, anche i possessori dei nuovi smartphone Nexus, potranno installare le rispettive rom di questo Android che dispone di alcune personalizzazioni e funzionalità aggiuntive introdotte appunto dal team Cyanogen.

CyanogenMod 13 per i nuovi Nexus: download

Alla rispettive pagine per il download è specificato che si tratta di materiale ‘nightly’, ossia firmware ancora in fase di sviluppo: le nuove funzioni, dunque, saranno integrate nel corso dei prossimi mesi. Intanto, chi fosse in possesso di un Nexus P6 o un Nexus 5X e volesse già provare il nuovo CyanogenMod 13 può scaricare l’apposita versione dai seguenti link: CyanogenMod 13 per Nexus 5X CyanogenMod 13 per Nexus 6P
