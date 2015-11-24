Caricamento...

Linea U ecco come spostarsi con Uber durante il Giubileo

di Redazione

24/11/2015

Linea U ecco come spostarsi con Uber durante il Giubileo
Uber lancia la propria idea di mobilità al servizio del Giubileo, si chiama "Linea U" e prevede la creazione di un percorso a fermate fisse basato su una votazione popolare. Fino al prossimo 10 Dicembre i cittadini romani e coloro che intendono visitare la capitale ,durante il Giubileo, possono accedere al sito http://www.linea-u.it e costruire il percorso ideale che a loro giudizio è il migliore per garantire spostamenti adeguati durante l'evento. Si possono ideare un numero infinito di linee e combinazioni, ma le fermate più richieste diventeranno parte di un servizio reale che Uber metterà a disposizione degli utenti dal 10 al 24 Dicembre. Sul post che annuncia il servizio si legge:
Partiamo da Roma con quest’operazione di crowdsourcing che non è altro che una risposta concreta alle esigenze di mobilità dei cittadini.
E non manca tuttavia una stoccata alla regolamentazione dei trasporti, che in Italia come in altri paesi del mondo, non è particolarmente favorevole ad Uber:
Questo progetto avrà una durata temporanea, ma potrebbe diventare una realtà permanente se in Italia venissero recepite le recenti indicazioni in materia di regolamentazione auspicate dall’ Autorità dei Trasporti e dall’Autorità Garante della Concorrenza.
Il riferimento è chiaramente al contestato servizio Uber Pop costretto allo stop da una recente sentenza del tribunale di Milano. Nel frattempo a Roma è già iniziato il reclutamento di conducenti pronti a mettere la propria esperienza al servizio di Uber e di Linea U
