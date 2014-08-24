Goldrake, il Reboot
di Redazione
24/08/2014
Sequel e remake di film e serie televisive sono sempre andati di moda e continuerà a succedere, ma recentemente hanno preso piede due nuovi e interessanti filoni: i prequel e i reboot. I prequel al contrario dei sequel, raccontano gli antefatti di una storia per come la si è conosciuta cinematograficamente, ma anche tramite videogiochi, televisivamente, tramite fumetti e libri. I reboot invece raccontano un nuovo inizio di una storia con la totale o parziale riscrittura degli eventi avvenuti nel racconto originario.
Grendizer GigaCome un fulmine a ciel sereno in questi giorni è stato annunciato, per la gioia e sicuramente curiosità degli appassionati, un reboot con il botto: farà assolutamente discutere come verrà proposto al pubblico la riscrittura di Goldrake... pardon, Grendizer Giga (da leggere Ghiga), progettato dal sommo Go Nagai ma non disegnato da lui, in quanto è alle prese con un'altra realizzazione, quella di Gekiman: storia mai raccontata prima sulla genesi di uno dei soggetti più famosi e riusciti dell’autore, Mazinga Z. Il che fa ipotizzare che Grendizer Giga sia un completamento o sequel di Shin Mazinger Zero vs Ankoku Daishogun (che sarebbe il Generale Nero). Il primo capitolo sarà composto da 43 pagine copertina a colori compresa, sarà "ospitato" inizialmente sulle pagine di Champion RED (rivista di manga seinen giapponese pubblicata dalla Akita Shoten) con data prevista per il 19 Settembre 2014, giorno in cui vedrà anche la pubblicazione del quinto tankobon (è un formato di pubblicazione cartacea 13x18 cm, formato solitamente di circa duecento pagine) di Shin Mazinger Zero vs Ankoku Daishogun. La storia di Grendizer Giga racconta di una flotta di dischi volanti (i soliti vegani? nel senso del popolo di Vega eh...) con conseguente giramento di scatole di Actarus, aka Daisuke Uryu, e risveglio dei suoi poteri nativi. Per ora non ci sono altri dettagli.
