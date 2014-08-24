È un elicottero? no è una bici volante!
di Redazione
24/08/2014
Hoverbike è il progetto a cui sta lavorando Malloy Aeronautics nel cuore dell'Inghilterra. E' un elicottero, o meglio funziona sul principio su cui si basa il volo di un elicottero, ma è anche una bicicletta poiché ha la forma di una bici anche se il sellino è posto dove normale si trovano i pedali. Una foto chiarisce senza dubbio l'aspetto dell'HoverBike. [caption id="attachment_613" align="aligncenter" width="1400"] Una HoverBike comodamente parcheggiata[/caption] L'idea di fondo alla base del progetto HoverBike è costruire qualcosa che abbia le stesse funzionalità di un elicottero ma che sia molto più leggero, maneggevole e facile da utilizzare. Potrebbe essere adoperato per esempio per sfrecciare nei cieli di una città e aiutare nei compiti di sorveglianza, ma anche per radunare il bestiame ed in definitiva potrebbe essere un mezzo di locomozione volante pratico e a basso costo da utilizzare per spostamenti rapidi. Uno scenario fantascientifico certo, ma non vi vengono in mente certi film dove mezzi dalla forma fantasiosa prendono il posto delle automobili sfrecciando alti nei cieli? wow lasciarsi andare all'immaginazione è cosa di un secondo!
Lo stato attualeMa per tornare con i piedi per terra, per ora l'HoverBike è solo un progetto. La sperimentazione avviene su droni e la Malloy Aeronautics dichiara che non tenterà mai di immettere sul mercato nulla che non abbia la stessa sicurezza e solidità costruttiva propria di un elicottero. La HoverBike affronterà tutti i test che normalmente vengono effettuati su mezzi di questo tipo prima di poter diventare un progetto in produzione. Inizialmente l'HoverBike è stata pensata come un bi-copter ovvero con due eliche all'estremità anteriore e posteriore ma attualmente il progetto sta muovendo rapidamente verso un quad-copter ovvero con quattro eliche. Le specifiche dell'HoverBike in forma di quadcopter saranno rilasciate nelle prossime settimane. Nel frattempo possiamo dire che il progetto prevede che l'HoverBike possa volare a circa 9.800 piedi di altezza per 148Km di autonomia. Non esattamente uno scherzo insomma... Al momento è aperta la campagna per la raccolta fondi su kickstarter , il valore raggiunto è di 46.000£. Un progetto dunque che premia ancora una volta competenza e fantasia pur senza budget faraonici
