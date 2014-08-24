Hoverbike è il progetto a cui sta lavorando Malloy Aeronautics nel cuore dell'Inghilterra. E' un elicottero, o meglio funziona sul principio su cui si basa il volo di un elicottero, ma è anche una bicicletta poiché ha la forma di una bici anche se il sellino è posto dove normale si trovano i pedali. Una foto chiarisce senza dubbio l'aspetto dell'HoverBike. [caption id="attachment_613" align="aligncenter" width="1400"] Una HoverBike comodamente parcheggiata[/caption] L'idea di fondo alla base del progetto HoverBike è costruire qualcosa che abbia le stesse funzionalità di un elicottero ma che sia molto più leggero, maneggevole e facile da utilizzare. Potrebbe essere adoperato per esempio per sfrecciare nei cieli di una città e aiutare nei compiti di sorveglianza, ma anche per radunare il bestiame ed in definitiva potrebbe essere un mezzo di locomozione volante pratico e a basso costo da utilizzare per spostamenti rapidi. Uno scenario fantascientifico certo, ma non vi vengono in mente certi film dove mezzi dalla forma fantasiosa prendono il posto delle automobili sfrecciando alti nei cieli? wow lasciarsi andare all'immaginazione è cosa di un secondo!

Lo stato attuale