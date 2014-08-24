UPDATE 28/08/2014 by redazione:
Dopo tante indiscrezioni stamattina LG ha finalmente rivelato
le caratteristiche del nuovo LG G Watch R, lo smartwatch rotondo di casa LG che sta generando moltissima attesa.
LG G watch R che sarà presentato all'IFA di Berlino la prossima settimana sarà equipaggiato con Android Wear. La novità più importante sarà probabilmente il display circolare in plastica su tecnologia P-OLED che coprirà il 100% della superficie dell'orologio.
La dimensione dell'orologio di 1.3 pollici e la tecnologia P-OLED sembrano tracciare la direzione di quelli che saranno i punti di forza di questo orologio: ovvero massima leggibilità in tutte le condizioni di luce, immagini brillanti e contrastate.
LG G watch R avrà un display P-OLED
LG G watch R avrà un display P-OLED[/caption]
Di cosa ci sarà sotto il display possiamo dire che lo smartwatch sarà equipaggiato con un processore Snapdragon 400 da 1.2.GHz, 4GB di storage e 512MB di RAM. La batteria sarà da 410mAh. Naturalmente sarà waterproof con un valore di protezione IP67 il che significa che potreste stare tranquillamente stare sott'acqua per 30 minuti alla profondità di un metro. Meglio non chiedersi perché dovreste farlo ma diciamo che se vi capita di bagnare lo smartwatch non avrete buttato i vostri soldi in una vasca da bagno...
Per il resto abbiamo la solita vagonata di sensori. cardiofrequenzimetro, bussola, barometro, giroscopio
UPDATE 27/08/2014 by redazione:
Stamattina sulla pagina Facebook di LG è comparsa un'immagine con un nuovo teaser del LG G Watch R. L'immagine riporta un range di date tra il 5 e il 10 Settembre 2014, quindi è praticamente certo che LG G Watch R sarà presentato al prossimo IFA di Berlino.
Dall'immagine non è possibile desumere ulteriori indicazioni tecniche. Giocando un po' con Photoshop alcuni
hanno fatto qualche ipotesi su un pulsante circolare e sull'aggancio del cinturino, non molto su cui discutere a dire il vero.
Teaser del nuovo LG Watch R
Teaser del nuovo LG Watch R[/caption]
La lotta per accaparrarsi il nuovo mercato degli smartwatch equipaggiati con Android Wear è iniziata. La nuova frontiera della tecnologia sembra essere proprio rappresentata in buona parte dagli oggetti hi-tech da indossare. Gli smartwatch senza dubbio sono i rappresentanti per eccellenza di questa nuova tendenza. Sono belli, sono utili, si collegano al telefono e hanno tante funzionalità che li rendono gli oggetti del desiderio del momento.
Fra gli smartwatch equipaggiati con Android Wear, il più atteso era fino ad ora il Motorola Moto 360
. Data prevista per il lancio il 4 Settembre. A favore del Motorola Moto 360 giocano la sua forma circolare e il suo design veramente elegante. Ma i concorrenti non potevano certamente stare a guardare Motorola conquistare le ambite fette del mercato degli smartwatch senza muovere un dito. E sia LG sia Samsung rispettivamente con Samsung Gear Live e LG G Watch sembravano non disporre di prodotti che potessero competere almeno sul tema dell'eleganza con l'attesissimo Moto 360.
Lo smartwatch rotondo LG G Watch R
Così la prima reazione sembra essere quella di LG. Su Youtube compare un video intitolato "LG's New Wearable : Official Teaser" in cui appare chiaramente un marchio R che è abbastanza rappresentativo di "Round". L'intero video gioca sull'abbattimento di lati,angoli e spigoli per culminare poi proprio nel disegno di un orologio. Non ci sono molti altri particolari tecnici a trapelare dal video. Si può solo desumere che il nuovo smartwatch si potrebbe chiamare LG G Watch R. In alcuni frame del video sembrerebbero intravedersi un contapassi, una bussola e un misuratore di distanza ma realmente il video è così veloce che nulla si può dire rispetto alle funzionalità che è lecito attendersi.
Il nuovo smartwatch potrebbe essere presentato a IFA 2014
che si terrà a Berlino dal 5 al 10 Settembre, ovvero pochissimi giorni dopo l'atteso annuncio della disponibilità del Moto 360.