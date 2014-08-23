La casa fatta con i Lego è una realtà

Non è esattamente una casa ma un museo anche se il suo nome originale è 'the LEGO house', sarà ultimata entro il 2016 e si trova in Danimarca in Billund. La particolarità è che l'intero edificio sarà costruito con degli enormi mattoni che ricalcano in tutto e per tutto i mattoncini prodotti da Lego. Il progetto è stato commissionato da LEGO a Bjarke Ingels Group, la posa dei primi mattoni è avvenuta proprio in questo Agosto 2014. A pieno regime si prevede che il museo ospiterà circa 250.000 visitatori l'anno. La straordinaria costruzione avrà un'altezza di 23 metri per una superficie di 12.000 metri quadrati. [ylwm_vimeo width="700" height="437"]69690973[/ylwm_vimeo]

Lo stato dell'arte

Per la mia famiglia e me, il gruppo LEGO è sempre stato molto più di una semplice azienda e i nostri prodotti più che semplici prodotti. Sono molto appassionato dei giochi e di come i bambini imparano attraverso il gioco con i mattoncini LEGO. Tutto questo rappresenta l'idea di LEGO ed è rappresentato dalla LEGO House. Non vedo l'ora che il sogno di una vita di costruire un posto in cui chiunque possa sperimentare l'idea di LEGO diventi realtà.

Per noi il mattoncino LEGO incarna il concetto di creatività sistematica - il rigore e razionalità del mattone LEGO permette ai bambini di tutte le età infinite possibilità di creare i propri mondi e di abitarli attraverso il gioco. Siamo stati ispirati dalla modularità del mattone LEGO per creare una casa contenitore di tutti gli oggetti LEGO. La 'LEGO House' apparirà come un insieme di mattoncini LEGO interconnessi fra loro. L'interno dei mattoncini formerà gli spazi che consentiranno ai visitatori di visitare la mostra. Esternamente invece il gioco di mattoncini interconnessi formerà i tetti per una piazza, una serie di terrazze e un parco giochi per i cittadini di Billund.

Sul progresso del progetto in costruzione, Kjeld Kirk Kristiansen nipote del fondatore e proprietario del gruppo LEGO corrente ha dichiarato:L'architetto Bjarke Ingels responsabile del progetto ha aggiunto:I primi visitatori sono attesi per il 2016 [caption id="attachment_599" align="aligncenter" width="1024"]LEGO House vista notturna[/caption]