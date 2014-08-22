Vi piacerebbe un robot maggiordomo? eccolo
di Redazione
22/08/2014
Si chiama SaviOne è un robot e di mestiere fa il maggiordomo. Vi potrebbe capitare di vederlo trotterellare allegramente lungo i corridoi dell'albergo dove alloggiate e potrebbe essere lui a portarvi il prossimo drink o la cena. Avete capito bene SaviOne è un robot maggiordomo, è prodotto da Savioke ed è ideato per esaudire i desideri degli ospiti di hotel e alberghi. E' alto circa 90cm, pesa 45Kg e cammina più o meno alla stessa velocità di un uomo. Si muove agevolmente tra i piani dell'albergo anche usando l'ascensore e vi porta l'oggetto desiderato tenendolo ben al sicuro all'interno di un vano coperto da uno sportellino. Pochi secondi prima di giungere allegramente davanti alla porta della vostra camera vi allerta con una telefonata. Quando gentilmente aprirete la porta per consentirgli di portare a termine la sua impresa, si accorge della vostra disponibilità grazie alla telecamera di bordo e apre il suo sportellino per consentirvi di ritirare l'oggetto desiderato. Ringrazia con un robotico smile e torna alla sua postazione pronto per un'altra consegna. Bisogna dire che vedere questo robot all'opera è veramente divertente. Allo stato attuale potete incontralo presso l'Aloft Hotel a Cupertino dove presta servizio. Savioke pensa che nel 2015 gli alberghi ad avere un maggiordomo robotico saranno molti di più.
Articolo Precedente
La casa fatta con i Lego è una realtà
Articolo Successivo
Expo 2015 progetto scuola