Expo 2015 progetto scuola
di Redazione
22/08/2014
La scuola come elemento fondante per il nostro futuro non poteva mancare ad EXPO 2015. PoliCulturaExpoMilano2015 è il progetto per le scuole, italiane e del mondo, frutto di una collaborazione tra Politecnico di Milano ed EXPO SpA. Ogni classe partecipante deve realizzare una narrazione multimediale che illustri la sua attività didattica connessa ad EXPO2105. Lo scopo è "rendere consapevoli dei temi di EXPO2015 i cittadini di domani" e visto il tema trattato da Expo 2015 "Nutrire il pianeta, energia per la vita" ci sembra il minimo indispensabile.
Il progettoA rendere speciale PoliCulturaExpoMilano2015 sono le classi che partecipano al progetto. L'idea di consentire ai nostri ragazzi di esprimere l'amore per la natura e loro sensibilità verso ciò che è bello e pulito del nostro pianeta attraverso dei progetti multimediali è quanto di più semplice e al contempo innovativo che si possa fare per la nostra scuola. I video sono tutti belli ed entusiasmanti, un'opera che per la genuinità e la purezza dell'esposizione riconcilia tutti gli spettatori con la bellezza del nostro pianeta.
Il progetto PilotaE' importante sottolineare che PoliCulturaExpoMilano2015 è complementare ad altri bandi ovvero raccoglie anche progetti nati in altri contesti. L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha lanciato un suo bando per idee di progettualità didattica collegate ad EXPO: LE SCUOLE DELLA LOMBARDIA PER EXPO MILANO 2015 ma esistono tanti altri progetti attivi. Un progetto pilota è stato svolto nel 2013-2014. Al progetto pilota hanno aderito in ben 39 classi, formando dei veri e propri laboratori aperti allo scambio e all'applicazione delle idee. Per gli insegnanti, sono stati organizzati dei corsi di formazione a titolo gratuito che hanno permesso, ai docenti, di ottenere tutte le informazioni necessarie per adoperare correttamente gli strumenti multimediali nella costruzione dei progetti. Dopo questa fase preliminare sono stati formati dei laboratori con lo scopo di coinvolgere gli studenti attraverso dei veri e propri brainstorming tesi all'ideazione dei progetti. I lavori che ne sono venuti fuori sono stati veramente fuori dal comune, tutti multimediali, emozionanti e coinvolgenti. Bellissimi, non solo se ricondotti a EXPO 2015 ma in per generale la genuinità da cui traspare in modo netto l'amore che i ragazzi hanno per un tema così importante come "Nutrire il pianeta, energia per la vita"
Tutti sono vincitoriI progetti sono molto diversificati tra loro, rispecchiando non solo le risorse e le capacità dei partecipanti ma anche gli interessi, la libertà creativa e l'orientamento multimediale scelto dagli studenti. Fra i tanti un esempio significativo è quello di "C'era una volta un orto..." della scuola ICC SALVO D'ACQUISTO classe 2^C che ha deciso di basare la propria opera sul lavoro attivo con la terra e i suoi frutti. Il lavoro è una sintesi dell’approccio continuato che i ragazzi hanno avuto direttamente con la natura, documentandone le fasi e le scoperte. Il progetto multimediale, strutturato come un libro dal linguaggio semplice e quasi fiabesco, evidenzia la "riscoperta" del mondo attraverso i sensi, quali il gusto e il tatto, ed il senso di responsabilità che la coltivazione comporta. Altro lavoro entusiasmante è quello de "il pane quotidiano" Istituto Comprensivo S. D'Acquisto - Scuola Media E. Sala. Diverso dal precedent, il progetto si struttura come un video che racconta tramite la voce degli studenti il ruolo ed il valore del pane a livello non solo nutritivo, ma anche culturale e storico. Un progetto quindi che si propone di far comprendere ai ragazzi l’importanza non solo della nutrizione ma anche delle risorse nella vita dell’uomo. Bellissimo il progetto "Stay Hungry Stay Healthy, don't be Foolish: food blog" IPSSEC "A. Olivetti" monza classe 4H. In questo caso gli studenti hanno optato per una scelta estremamente moderna che ricalca l’utilizzo stesso dello strumento: internet. Il blog in questione si struttura con una serie di ricette e di consigli culinari, in italiano e in inglese, con una descrizione e collocazione anche territoriale. Il progetto è dunque in continua evoluzione grazie agli interventi scritti da tutti gli studenti partecipanti, offrendo sempre nuovi spunti sul tema del cibo e della sua origine dal territorio.
Come partecipareIl progetto pilota si è rivelato un vero successo. Le iscrizioni per il 2015 apriranno il 6 ottobre, sono ammesse tutte le classi di ogni ordine e grado. L'iscrizione non è ammessa per utenti singoli, le classi devono partecipare nella loro interezza. Esiste un concorso che premia i lavori più belli ed entusiasmanti. Tuttavia tutti i lavori vengono considerati come vincitori e hanno visibilità sia sul portale sia sul canale youtube del progetto, lo scopo infatti è sensibilizzare i ragazzi verso un tema così importante, il concorso davanti a questo tema rimane uno stimolo ma non la finalità
