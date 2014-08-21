Addio vecchio menù, arriva il tavolino multimediale interattivo
di Redazione
21/08/2014
C'era una volta il normale tavolino, fatto di 4 gambe o anche di più e un tavolo su cui poggiare il pranzo. C'è oggi il tavolino multimediale interattivo. Rimangono identiche le caratteristiche essenziali eccetto che il piano su cui poggiare il pranzo è un bellissimo enorme tablet ultrapiatto!
A che serve?Vi sedete, scorrete le immagini dei piatti preferiti con tanto di descrizione multilingua, filmati e qualunque altro tipo di informazione che può aiutarvi nella scelta, effettuate l'ordine con le eventuali variazioni, et voilà il gioco è fatto. L'ordine arriva in cucina, il cuoco esegue e la vostra pietanza preferita arriva in men che non si dica. Se poi mentre mangiate avete voglia di cambiare il colore del tavolo magari per adattarlo alle vostre esigenze del momento, potete sempre agire sul vostro mega-tablet-da-tavolo e scegliere un background che più si intona con la situazione attuale. Certo non vorrete mica mettere un bello sfondo con delle colorate rose rosse mentre parlate con il vostro capo no? a meno che non nutriate un certo affetto verso di lui/lei.
I pagamentiIl cassiere dispone di una speciale versione che controlla gli ordini di tutti i tavoli, prepara il conto, verifica le prenotazioni. A voi non resta che pagare, ma anche in questo caso se volete sapere quanto pagherete prima di trovarvi davanti ad una bella sorpresona alla cassa, potete sempre seguire l'evoluzione del vostro conto tramite una funzione del vostro table-tavolino.
Gli extraNaturalmente c'è ancora qualcosa in più che si può fare, prenotare un taxi ad esempio, lasciare una valutazione sulla vostra esperienza presso il ristorante o più semplicemente chiamare un cameriere affinché avete bisogno di un consiglio o una qualche altra esigenza che il vostro tavolino non soddisfa. La tecnologia si chiama Interactive Restaurant Technology (IRT) ed è già disponibile per esempio a Cipro presso Oshi o a Dubai presso Ebony e qualcuno sta già sperimentando i camerieri drone. Qualche approfondimento su questa tecnologia lo trovate anche su "SenzaUnOrdinePreciso" bellissimo Blog sempre all'avanguardia su tutto ciò che è curioso, fantasioso, innovativo o semplicemente bello. SenzaUnOrdinePreciso è anche il primo che ci ha segnalato la notizia. Grazie!
