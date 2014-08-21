Star Wars VII anticipazioni e spoilers
di Redazione
21/08/2014
Ok, sgombriamo totalmente il campo da ogni certezza, tutto quello che è scritto in questo articolo non è ufficiale, non è frutto di nessuna dichiarazione di Disney, LucasFilm o Bad Robot e tutto potrebbe essere tale e quale a come lo scriviamo oppure cambiare totalmente da qui fino all'uscita del film. Insomma si tratta di indiscrezioni, rumors, fuoriuscite di notizie che potrebbero non avere alcun fondamento ma che hanno creato un certo entusiasmo fra i fan di Star Wars, per cui vi raccontiamo tutto quello che abbiamo raccolto frugando negli scantinati polverosi della rete, nei salotti buoni del web, e fra le tortuose strade dei blogger più o meno informati. Questo qui sotto è dunque uno spoiler bello grosso, per cui se non avete voglia di anticipazioni potete farvi un giro su qualche altro post a caso, per esempio qui tanto vi divertirete lo stesso.
Prima di tutto la tramaDue esploratori interpretati da Daisy Ridley e John Boyega ritrovano su un pianeta deserto la spada di Luke Skywalker e forse anche la mano. Partono dunque alla ricerca di Skywalker. Nel corso della loro viaggio incontrano Han Solo e Chewbecca che nel frattempo hanno smesso di pilotare il Falcon passato nelle mani di Oscar Isaac. Han e Chewie non possono esimersi dal partecipare alla ricerca dell'amico. Tuttavia Luke non si è semplicemente nascosto al mondo usando i suoi poteri Jedi, ma in realtà è prigioniero dei nuovi cattivi del film, gli inquisitori!
Il look di Han SoloSempre il sito di Indie Revolver riporta alcune foto in cui viene illustrato il nuovo look di Han Solo. In realtà una delle due confermerebbe la presenza di un pianeta ghiacciato visto che il giubbotto di Han pare essere tipicamente invernale. Nell'altra invece Han indossa un abito western. [gallery columns="2" ids="543,542"]
I villains ovvero i cattiviGli inquisitori non sono una razza del tutto nuova in Star Wars, se ne trova traccia nella saga di guerre stellari. Si tratta di una divisione segreta dell'intelligence imperiale formata interamente da agenti passati al lato oscuro della Forza. Il comando degli inquisitori era stato storicamente affidato a Darth Vader. La prima notizia è che Darth Vader probabilmente farà di nuovo una breve apparizione nel film. La seconda notizia è che il nuovo comandante degli inquisitori è veramente brutto e cattivo. E' alto e magro, con gli occhi rossi incandescenti e una spada laser altrettanto rossa. Non è completamente umano ma alcune parti meccaniche, non porta maschere ma ha una mascella d'acciaio. La parte più inquietante è il probabile braccio cibernetico che è stato anche protagonista di molte indiscrezioni. La notizia originale è riportata da Indie Revolver e confermata da Bad Ass e Latino Review. [caption id="attachment_544" align="aligncenter" width="300"] Il capo degli inquisitori così come appare su Indie Revolver[/caption] In realtà è stato J.J Abrams ha twittare un'immagine in cui mostra un foglio con un ringraziamento per coloro che stanno lavorando al film ma soprattutto tiene il foglio con un braccio meccanico che è stato immediatamente associato al probabile braccio meccanico del capo degli inqusitori.
#ForceForChange @starwars #EpisodeVII @omaze @UNICEF #uinnovate @UNICEFinnovate pic.twitter.com/pCAbhcjKxn
— Bad Robot (@bad_robot) 11 Agosto 2014
La principessa Leia e i FlashbackCircola qualche rumors che quando Luke sarà ritrovato farà un salto indietro nel tempo per spiegare da dove sono arrivati gli inquisitori. E' in questo punto del film che probabilmente incontreremo di nuovo la principessa Leia da giovane interpretata da Billie Lourd figlia dell'attrice originale Carrie Fisher.
Il pianeta di ghiaccio e gli StormtrooperNel frattempo gli Stormtrooper , le truppe d'assalto dell'impero, stanno costruendo su un pianeta ghiacciato una nuova arma in grado di distruggere l'intero pianeta solare. Proprio sugli Stormtrooper si concentrano le recenti indiscrezioni uscite dai meandri della rete. Tutto nasce da un tweet di Tom Hodges che riporta un'immagine dei probabili caschi degli stormtrooper e il tweet "non è molto ma è abbastanza, non chiedetemi come ma io l'ho visto". La notizia viene riconfermata dal sito Indie Revolver che posta nuove immagini dei caschi e conferma le loro linee più morbide, un solo respiratore e in generale un look più moderno. In realtà Latino Review precisa che lo snowtrooper messo in mostra da Indie Revolver non è uno SandTrooper ma uno SnowTrooper e che ci potrebbero anche essere anche delle nuove classi di truppi , una cromata e una nera [gallery columns="4" ids="545,546,547,548"]
