Motorola Moto X+1: stile e tecnologia con la cover in legno

Redazione Avatar

di Redazione

25/08/2014

Motorola Moto X+1: stile e tecnologia con la cover in legno
Se siete tra coloro che impazzivano per il Motorola Moto X, questa news è tutta per voi. Pare infatti che Motorola sia sul punto di svelare ufficialmente il suo successore, che si chiamerà Moto X+1 e che dovrebbe essere presentato al pubblico il 4 settembre nel corso di un evento appositamente organizzato a Chicago.

Un display generoso

Le specifiche non ancora ufficiali parlano di un display molto grande, ovvero 5,2 pollici, dotato di una risoluzione Full HD di 1.920x1.080 pixel, di una fotocamera posteriore da ben 12 megapixel, una anteriore da 2 e di un processore Snapdragon 800, un quad core con frequenza massima di 2,3 GHz. Praticamente quella di un notebook di qualche mese fa. C’è anche qualche probabilità che al posto dello Snapdragon 800 si utilizzi l’801, leggermente più veloce -2,5 GHz- e dotato di una GPU più performante. Praticamente certa, invece, la presenza di 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria di massa, oltre alla consueta dotazione che uno smartphone di fasci alta non può farsi mancare, ovvero Bluetooth, NFC, WiFi, GPS e pieno supporto per le reti LTE.

Una cover in legno

Lo smartphone sarà disponibili sia con cover tradizionali di colore bianco o nero, sia con una cover realizzata in legno, una soluzione azzardata, ma stilisticamente molto gradevole, proprio come gradevole risulta il design complessivo del telefono, caratterizzato da una notevole pulizia delle linee e da una certa somiglianza con gli smartphone Samsung.

Il prezzo

A parte la cover e la dotazione, la cosa più interessante è che questo smartphone dovrebbe essere venduto ad un prezzo tutto sommato ragionevole, mediamente più basso rispetto ad altri telefoni simili. Si parla di circa 400 dollari sul mercato americano, il primo che vedrà la sua commercializzazione in esclusiva per Verizon, anche se non è scontato che questo prezzo possa essere mantenuto anche nelle versioni destinate all’esportazione negli altri paesi.
Redazione Avatar
Redazione

