Lapierre Overvolt FS la Mountain Bike Elettrica
di Redazione
25/08/2014
Ok, il rischio che correte nell'utilizzare questa Mountain Bike Elettrica è che i vostri amici con i quali pedalate allegramente da anni su e giù per monti e per valli possano rivolgersi a voi appellandovi come "scansafatiche". Ma se non siete un super-atleta, un atleta e neanche un aspirante atleta ma volete lo stesso godere del salutare benessere prodotto da una scampagnata in bicicletta, accompagnata dal fresco e dalla bellezza dei nostri boschi, allora la Lapierre Overvolt FS potrebbe fare al caso vostro. La Lapierre Overvolt è sviluppata dall'omonima azienda Lapierre. Dispone di sospensioni anteriori e posteriori da 140mm, ha ruote da 27,5 pollici, cambio posteriore Shimano XT 10 speed e freni idraulici. Naturalmente la novità di questa Mountain Bike è quella di poter disporre di una pedalata assistita. In questo caso il motore elettrico è di marca Bosh da 250W alimmentato da una batteria a ioni di litio da 400Wh in grado di coprire distanze da 30 a 110 miglia. La batteria è rimovibile e può essere ricaricata tramite un adattore proprietario. Tutto ciò in pratica significa che durante una lunga salita potete starvene comodatamente seduti senza alzarvi sui pedali e andare su con il vostro passo facendovi assistere dal motore elettrico. Certo non potete smettere di pedalare ma potete avere un aiuto fino al 50% dello sforzo e forse anche qualcosa in più.
Ci sono ovviamente anche dei lati negativiLa velocità massima che si può ottenere con una bici elettrica è di 15 miglia all'ora. Tuttavia il peso della Lapierre Overvolt è di 22Kg, ovvero molto di più del peso medio di una buona Mountain Bike tradizionale. Questo significa che mentre nelle lunghe salite i vostri compagni di percorso vi odieranno notevolmente perché molto probabilmente arriverete alla cima molto più freschi e riposati di loro, nelle discese e nei percorsi di pianura dove tutti gli altri, grazie al peso ridotto delle loro biciclette, andranno come fulmini, a voi toccherà pedalare e sudare un bel po' per ottenere lo stesso risultato.
Il prezzoLa Lapierre Overvolt costa circa 4.000€ non esattamente bricioline, ma è anche vero che il costo medio di una Mountain Bike tradizionale può facilmente superare i 2000 euro e tocca spesso senza problemi anche i 3000 e oltre, per cui la Lapierre tutto sommato per le sue caratteristiche innovative non ha un prezzo così alto. Ovviamente molto dipende da quanto siete appassionati di Mountain Bike e quanto pensate che una pedalata assistita possa togliere o aggiungere al vostro piacere, ma tutto ciò è ovviamente molto soggettivo [ylwm_vimeo width="700" height="437"]73781718[/ylwm_vimeo]
