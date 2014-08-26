Leica M-P Typ 240: Il mito si rinnova
di Redazione
26/08/2014
Il nome Leica evoca sempre una forte suggestione negli amanti della fotografia, digitale o analogica che sia. Fa un po’ specie, quindi, che l’azienda tedesca abbia fatto debuttare in sordina la nuova Leica M-P Typ 240, una fotocamera che deriva direttamente dalla M Typ 240 e che apporta solo poche modifiche al progetto originario. In effetti, probabilmente Leica non ha pubblicizzato più di tanto questa nuova versione perché, sostanzialmente, si tratta di una semplice rivisitazione del modello precedente. Una sorta di affinamento tecnologico sulla cui necessità di potrebbe anche disquisire per ore.
Estetica e TecnicaEsteticamente cambia poco: guardando attentamente il corpo macchina si nota solo l’eliminazione del bollino rosso con il marchio Leica, sostituito da una più sobria e discreta scritta sulla parte superiore dello chassis. Tra le altre novità introdotte citiamo il raddoppio del buffer di memoria, che passando da 1 a 2 GB permette alla Leica di migliorare le prestazioni nello scatto a raffica, non tanto nella velocità di scatto, che rimane fissata a 3 foto al secondo, quanto nella quantità di foto che possono essere scattate prima che la fotocamera si fermi per svuotare il buffer. Prima erano 8 le foto che potevano essere scattate in sequenza, ora sono più che raddoppiate, anche perché mentre scatta la fotocamera scarica contemporaneamente il buffer. Cambia anche il display posteriore, non nella qualità e nella quantità dei pixel presenti, ma nel rivestimento, che adesso non è più in Gorilla Glass 2, ma in cristallo zaffiro considerato più resistente del precedente rivestimento, tanto che Leica lo definisce “praticamente indistruttibile”. Piccola modifica anche all’oculare nel quale viene visualizzata la scena inquadrata, che guadagna un trattamento antiriflesso su entrambi i vetri, che ne migliora la visibilità in ogni condizione di luce. Non cambiano il sensore CMOS da 24 megapixel Leica Max 24 P e il processore digitale d’immagine Maestro, mentre cambia, e di molto, il prezzo. Il nuovo modello costerà, infatti, circa 1000 dollari più del precedente, ovvero 7.950 dollari, e sarà disponibile nei colori nero e argento cromato.
Articolo Precedente
GoPro Fetch: una telecamera per Fido
Articolo Successivo
Lapierre Overvolt FS la Mountain Bike Elettrica