GoPro Fetch: una telecamera per Fido
di Redazione
26/08/2014
Negli ultimi mesi sta prendendo sempre più piede la moda di “dotare” i propri animali domestici di una videocamera tipo GoPro ed effettuare così riprese dal loro punto di vista. La cosa, di per sé, non è niente di che. Anzi, è un modo simpatico per capire il mondo anche dalla prospettiva dei nostri amici a quattro zampe. Il problema è che spesso le videocamere vengono sistemate in modo approssimativo, con legacci e arzigogoli tutt’altro che confortevoli per l’animale di turno. Per fortuna c’è anche chi pensa a loro, ed ecco arrivare Fetch, una imbracatura realizzata da GoPro stessa per offrire agli amanti degli animali un collare e allo stesso tempo un solido e comodo supporto per installare una videocamera sul dorso del proprio amico di qualunque taglia esso sia, o quasi, visto che il collare-imbracatura è disponibile per cani da 6 a 55 Kg.
Come funzionaDue le posizioni di installazione disponibili per la GoPro: una più vicina alla testa, così da avere una visuale più stretta e simile a quella del proprio cane, ed una più arretrata, sopra le scapole, così da avere una visuale panoramica. Ovviamente, trattandosi di un oggetto destinato ad un utilizzo tipicamente da esterno, il tutto è realizzato in materiale che non teme né l’acqua, né tantomeno il fango o gli strappi. L’imbragatura è infatti lavabile ed è ottimamente imbottita per offrire il massimo del confort anche al nostro amico a quattro zampe. Inoltre, è stato predisposto un sistema di aggancio e sgancio rapido per la videocamera e anche un laccio di sicurezza con il quale assicurarla per evitare di perderla qualora dovesse allentarsi il sistema di blocco. Per il momento questo guinzaglio-imbragatura è disponibile esclusivamente sul sito di GoPro USA (http://it.gopro.com/camera-mounts) ad un prezzo di 59,99 dollari, ed è compatibile al 100% con la Hero 3+, la Hero 3, la Hero 2 e la HD Hero.
Articolo Precedente
Tennis: la maglietta che monitora i battiti del cuore
Articolo Successivo
Leica M-P Typ 240: Il mito si rinnova