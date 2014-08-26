Tennis: la maglietta che monitora i battiti del cuore

Sta facendo molto discutere questa maglietta progetta da Ralph Lauren. Apparentemente sembrerebbe una normale maglietta adatta a chi pratica sport. Nel dettaglio invece si tratta di una maglietta costruita con un sottile filo d'argento e altri sensori che consentono di misurare il battito cardiaco, la velocità del respiro e altri fattori di sforzo. [caption id="attachment_666" align="aligncenter" width="1024"] La maglietta che monitora i battiti del cuore[/caption] Non è esattamente la tendenza di quelli che sono i moderni accessori wearable ma introduce un altra modalità di utilizzo della tecnologia. Non consente di vedere le telefonate in arrivo, le email e non ha nessuna delle funzionalità di uno smartwatch per esempio ma fa quelle poche cose necessarie alla sua funzione, consente di visualizzare su un display la misura dello sforzo. Il principio è quello di liberare gli sportivi da ulteriori oggetti che non siano i vestiti e gli strumenti necessari per praticare lo sport amato.

"Vogliamo usare la tecnologia e renderla applicabile alla nostra vita in un modo che sia raffinata e confortevole per chi la utilizza", ha detto Mr. Lauren, il vice presidente esecutivo per la pubblicità, il marketing e la comunicazione aziendale per la Ralph Lauren e figlio del designer.

La maglietta ha fatto il suo esordio agli US Open di Tennis attualmente in corso a New York, indossata da Marcos Giron durante il riscaldamento pre-partita e da alcuni raccattapalle.

"È affascinante guardare questi ragazzi al culmine della loro giovinezza e la loro forza fisica, e osservare lo stress a cui sono sottoposti, quando Roger Federer sta per lanciare una palla," ha detto David Lauren.

