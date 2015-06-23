Google lavora ad un wearable per effettuare analisi mediche
di Redazione
23/06/2015
I device indossabili sono spesso identificati come una categoria di oggetti destinati ad essere utilizzata principalmente dal mercato consumer. Smartwatch, Fitness Tracker ed in generale tutti gli oggetti hi-tech indossabili sono considerati come oggetti destinati al largo consumo. Non sempre è così. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Google starebbe studiando un dispositivo indossabile dedicato alla raccolta di informazioni a scopo medico. Fisicamente l'oggetto potrebbe assomigliare ad uno smartwatch o ad un fitness tracker, con funzioni analoghe a quelle già viste su oggetti come Fitbit, Withings Pulse o Jawbone UP ma con alcune estensioni ed una precisione nella raccolta delle informazioni paragonabile a quella di un'analisi medica. Questo nuovo wearable sarebbe in grado di rilevare le pulsazioni cardiache, la temperatura corporea, il livello di esposizione alla luce, ed una serie di informazioni mediche riguardanti lo stato di salute del paziente ma anche relative a tutto ciò che caratterizza l'ambiente circostante. Nonostante esistano già wearable di questo tipo, quello che distanzierebbe questo nuovo prodotto di Google dai suoi simili dedicati al mondo consumer sarebbe l'accuratezza delle informazioni raccolte. L'obiettivo sarebbe infatti quello di produrre un oggetto che utilizzi un metodo quasi scientifico per l'acquisizione dei dati, in modo da fornire ad un eventuale staff medico informazioni importanti e attendibili sullo stato di salute dei propri pazienti. Il nuovo device sarebbe frutto delle fatiche del laboratorio Google X, già noto per avere sviluppato oggetti come i Google Glass e divisione a cui spesso viene affidato il compito di esplorare le nuove frontiere della tecnologia. Andy Conrad a capo del team life sciences in Google ha dichiarato a Bloomberg:
"Il nostro obiettivo per questo prodotto è creare uno strumento medico che sia possibile prescrivere ai pazienti o usato per effettuare analisi cliniche"La fase di test per questo device orientato alla raccolta di informazioni mediche, dovrebbe iniziare questa estate, immediatamente dopo Google chiederà le approvazioni mediche necessarie per poter portare il prodotto in produzione. Non è il primo device medico che Google ha allo studio in Google X. Recentemente ha suscitato molto clamore lo studio di lenti a contatto in grado di rilevare il livello di zuccheri nel sangue.
