Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Gmail: si può annullare l'invio delle email partite per errore

Redazione Avatar

di Redazione

23/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Gmail: si può annullare l'invio delle email partite per errore
Gli utenti più smaliziati di Gmail già conoscevano la funzione che consente di annullare l'invio di un'email entro un certo numero di secondi dalla pressione del tasto invio. Da lungo tempo infatti questa funzione è presente nella sezione Labs di Gmail, dedicata a tutte quelle caratteristiche in via di sperimentazione e non ancora incluse in via definitiva al client di posta elettronica. Da oggi la funzione che consente di annullare l'invio delle email inviate per errore, esce da Labs ed entra di diritto nella versione in produzione di Gmail, dunque più facilmente accessibile agli utenti meno smaliziati. Non appena il rollout della nuova funzionalità sarà completato, tutti gli utenti potranno abilitare la funzione "annulla invio" attraverso il menu impostazioni generali di Gmail. La funzione rimarrà disabilitata di default fino a quando l'utente non la abiliterà volontariamente. Anche gli utenti che attualmente utilizzano la funzione attraverso le impostazioni Labs dovranno attivarla volontariamente non appena il rollout sarà completato. Unico valore regolabile sarà il numero di secondi entro cui sarà possibile annullare l'invio dell'email. Si tratta di una funzione largamente utilizzata dal pubblico "pro" e che farà la felicità di tutti quegli utenti distratti o semplicemente troppo impulsivi che di tanto in tanto si trovano nella situazione di avere inviato un'email in modo troppo precipitoso. I tempi di rilascio saranno intorno alle due settimane
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Instagram Places Search: ecco i luoghi più di tendenza

Articolo Successivo

Google lavora ad un wearable per effettuare analisi mediche

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

YouTube Music è arrivato in Italia: prezzi e dettagli

YouTube Music è arrivato in Italia: prezzi e dettagli

19/06/2018

GDPR: Facebook e Google hanno già violato la legge?

GDPR: Facebook e Google hanno già violato la legge?

28/05/2018

Android P: cosa cambia con Android TV

Android P: cosa cambia con Android TV

09/05/2018