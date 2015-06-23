Home Google Gmail: si può annullare l'invio delle email partite per errore

Gmail: si può annullare l'invio delle email partite per errore

di Redazione 23/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gli utenti più smaliziati di Gmail già conoscevano la funzione che consente di annullare l'invio di un'email entro un certo numero di secondi dalla pressione del tasto invio. Da lungo tempo infatti questa funzione è presente nella sezione Labs di Gmail, dedicata a tutte quelle caratteristiche in via di sperimentazione e non ancora incluse in via definitiva al client di posta elettronica. Da oggi la funzione che consente di annullare l'invio delle email inviate per errore, esce da Labs ed entra di diritto nella versione in produzione di Gmail, dunque più facilmente accessibile agli utenti meno smaliziati. Non appena il rollout della nuova funzionalità sarà completato, tutti gli utenti potranno abilitare la funzione "annulla invio" attraverso il menu impostazioni generali di Gmail. La funzione rimarrà disabilitata di default fino a quando l'utente non la abiliterà volontariamente. Anche gli utenti che attualmente utilizzano la funzione attraverso le impostazioni Labs dovranno attivarla volontariamente non appena il rollout sarà completato. Unico valore regolabile sarà il numero di secondi entro cui sarà possibile annullare l'invio dell'email. Si tratta di una funzione largamente utilizzata dal pubblico "pro" e che farà la felicità di tutti quegli utenti distratti o semplicemente troppo impulsivi che di tanto in tanto si trovano nella situazione di avere inviato un'email in modo troppo precipitoso. I tempi di rilascio saranno intorno alle due settimane