Instagram Places Search: ecco i luoghi più di tendenza

“Ovunque stia succedendo qualcosa, è probabile che si possa vedere qui. Con il nuovo Places Search - continua il post - , è possibile sbirciare in qualsiasi posto della Terra, e permette di scoprire il vostro prossimo luogo di vacanza nel Sud del Pacifico, o di ottenere uno sguardo dentro quel nuovo ristorante o di essere al vostro festival della musica preferito, anche se quest’anno non potevate andarci”.

lancia, una nuova funzione che consentirà agli iscritti al social network di individuare quali siano i posti di maggiore tendenza. La novità sarà introdotta a partire dalla versione 7.0 dell’app di Instagram, che vedrà prima la luce negli Usa e poi vi sarà il roll out nel resto del mondo. Come il nome stesso indica, la nuova funzione di Instagram avrà lo scopo di consentire agli utenti di rimanere informati sui posti che vanno più di moda. Città, località turistiche, attrazioni, paesaggi e tutto quanto finisce sempre più spesso nelle ricerche degli iscritti. Non cambierà nulla dal punto di vista della condivisione delle foto su Instagram, ma questa nuova funzione renderà ancora più semplice la ricerca di luoghi e ambientazioni, come puntualizza il post apparso sul blog ufficiale per presentare la nuova feature.Places Search, insomma, si propone come alternativa virtuale ai viaggi reali, un modo come un altro per recarsi in ogni angolo del mondo senza però muoversi da casa. Tra le novità più importanti, due sezioni dedicate ai fotografi: una strettamente legata agli sport estremi; l’altra sullo spettacolo della natura e le altre meraviglie del mondo. Secondo quanto annuncia Instagram, queste due sezioni saranno aggiornate due volte a settimane e proporranno agli utenti le più belle foto condivise dai fotografi, anche se non professionisti. Insomma, con Places Search e l’altra nuova funzione Trending Tags, gli utenti di Instagram avranno sempre alla portata contenuti, luoghi e tendenze.