Facebook Messenger: ora basta il numero di telefono

di Redazione 25/06/2015

Facebook Messenger non sarà più legato indissolubilmente al tuo account sul social network. A conferma della volontà di Mark Zuckerberg di rendere ulteriormente indipendente la propria app, per accedervi basterà il proprio numero di telefono. Una piccola rivoluzione che trasforma Messenger da un servizio in supporto di Facebook, in un sistema di comunicazione praticamente autonomo. Insomma, funzionerà un po’ come WhatsApp: chi non ha un account sul social network e vuole comunque installare Facebook Messenger per “messaggiare” a costo zero con i propri amici, potrà farlo registrandosi con il numero della propria Sim. Dopo aver installato la nuova versione di Messenger sul proprio device, infatti, l’app chiederà pochi dati per completare il profilo: nome, cognome, numero di telefono e una foto. Un update che mira in maniera evidente ad allargare il pubblico che utilizza l’app ufficiale di Facebook, già comunque molto più diffusa rispetto a quella di concorrenti come Twitter e Linkedin. Ad oggi, Messenger conta oltre 700 milioni di utenti e con questo aggiornamento e soprattutto con la possibilità di utilizzo anche per chi non dispone di un profilo sul social network, l’obiettivo potrebbe essere il “miliardo”. Rilasciando la nuova app di Messenger, Facebook puntualizza comunque che chi ha anche un account sul social network può vantare indubbi vantaggi rispetto agli altri, visto che potrà contattare gli Amici della piattaforma molto più velocemente. Chi effettua la registrazione tramite numero telefonico, invece, dovrà aggiungere a Messenger i contatti della propria rubrica, in modo da scoprire quale di essi utilizza l’app e sia quindi disponibile alla conversazione. Un funzionamento praticamente identico a quello di WhatsApp. La novità di Messenger sarà disponibile prima per gli utenti americani, canadesi, peruviani e venezuelani, poi per tutti gli altri. E potrebbe non essere l’ultima novità di Mark Zuckerberg, che in questo periodo è sembrato molto attivo nello sviluppare nuovi servizi.