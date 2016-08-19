Home Hardware Garmin Vivoactive HR: arriva il nuovo smartwatch presentato al MWC 2016

di Redazione 19/08/2016

Sono passati diversi mesi dalla presentazione ufficiale del nuovo Garmin Vivoactive HR, smartwatch con funzioni GPS e particolarmente rivolto ad un'utenza sportiva, che ama i gadget in cui tecnologia e rilevamento delle performance atletiche si coniugano al meglio. Le aspettative di migliaia di fan del brand svizzero si sono poi concretizzate in un dispositivo robusto, estremamente improntato al lato social pur senza tralasciare la precisione necessaria nel suo campo d'elezione, riconoscendo in modo automatico lo sport praticato, dal nuoto al golf, e valutando le nostre prestazioni di conseguenza. Garmin Vivoactive HR integra inoltre un GPS alquanto preciso e funzioni dedicate al rilevamento del battito cardiaco, assieme ad un numero di feature che gli sono valsi un posto speciale nella mente di molti appassionati di gadget che non vogliono ricorrere a soluzioni approssimative. Vivoactive HR ci monitora infatti anche la qualità del nostro sonno, traccia la distanza ed i passi percorsi, e ci offre grandi possibilità di interagire con la controparte social network dell'offerta Garmin. Garmin Vivoactive HR: sport e social networking in un unico smartwatch Gestire il nostro smartwatch come un estensione più pratica e veloce dello smartphone riesce ottimamente a Vivoactive HR: possiamo gestire la maggior parte delle notifiche in ingresso, visualizzando messaggi di testo, PM dei social network, le classiche e-mail, e per giunta ascoltare le nostre playlist preferite mentre consultiamo, magari, gli ultimi aggiornamenti meteo. Garmin Vivoactive HR non è, inoltre, uno smartwatch "statico": è un wearable sempre pronto ad evolversi, grazie all'app Connect che gli permette di essere personalizzato scegliendo tra tanti widget, app, e quelle che in ambiente Android Wear vengono definite "watchfaces". Questo, nonostante il quadrante di HR sia alquanto basilare, ma perfetto per unire l'attività fisica alle comuni funzioni di uno smartwatch. Uno dei maggiori punti di forza di Garmin Vivoactive HR è infine costituito dallo schermo, leggibile in diverse condizioni di luminosità e addirittura luce diretta, il che lo rende il compagno perfetto per uscite outdoor. Sarà poi Connect IQ Store, il market ufficiale dedicato alle app Garmin, a completare l'offerta, con più di 100 app disponibili per il nostro nuovo smartwatch pronto ad aiutarci a tener traccia dei nostri progressi atletici.