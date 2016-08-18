Gamescom 2016, le novità annunciate da Blizzard

Blizzard - 18:30

Da martedì 16 agosto 2016 è ufficialmente iniziata la Gamescom 2016. L'appuntamento annuale a Colonia per gli amanti dei videogiocatori aprirà invece le porte al pubblico da giovedì 18 agosto. Vediamo nel dettaglio gli orari delle conferenze previste per l'evento che, ricordiamo, terminerà il 21 agosto.https://www.youtube.com/watch?v=9GtYAYdmmb8 Iniziamo parlando delle novità di Blizzard Entertainment che, immancabilmente, riguardano tutti i suoi videgiochi disponibili.L’espansione Legion uscirà il prossimo 30 agosto. Si tratta dell'espansione più grande mai creata dove saranno aggiunte nuove quest e la nuova area Broken Isles, composta da sei macro regioni., così come il sistema di trasmogrificazione. https://www.youtube.com/watch?v=eYNCCu0y-IsÈ stata pubblicata la nuova espansione "Una notte a Karazhan" : sono state aggiunte diverse novità tra cui una nuova campagna, nuove carte, nuove dinamiche, e i chest event. https://www.youtube.com/watch?v=DlSFfoCaabADiablo III continuerà ad essere sviluppato con nuovi eventi stagionali, nuove aree e nemici. https://www.youtube.com/watch?v=Q17FDfU7-dsÈ in arrivo l'evento Macchine da Guerra e due nuovi eroi:Oltre a nuove skin per i personaggi già esistenti, aranno aggiunti anchededicati a Starcraft. https://www.youtube.com/watch?v=9oxMteksfeMTra le novità annunciate vi è il nuovo commander dei Protoss,https://www.youtube.com/watch?v=E1ArDg-Wj9IContinua fino al 22 agosto l'evento dei Giochi Estivi, ed in anche arrivo la seconda stagione di partite Classificate. Continua anche la Rissa Settimanale ispirata a Rocket League. Per quanto riguarda le novità annunciate, vi èBlizzard ha inoltre confermato l'arrivo di una nuova serie di cotrometraggi dedicati al gioco; il primo di questi sarà dedicato a Bastion. https://www.youtube.com/watch?v=sqeVmmv4xAw