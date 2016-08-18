Gamescom 2016, le novità annunciate da Blizzard
di Redazione
18/08/2016
Da martedì 16 agosto 2016 è ufficialmente iniziata la Gamescom 2016. L'appuntamento annuale a Colonia per gli amanti dei videogiocatori aprirà invece le porte al pubblico da giovedì 18 agosto. Vediamo nel dettaglio gli orari delle conferenze previste per l'evento che, ricordiamo, terminerà il 21 agosto. Martedì 16 agosto
- Blizzard - 18:30
- Destiny - 19:00
- Grand Opening EA - 19:00
- Fifa FUT Live - 19:30
- Titanfall 2 - 20:00
- Pokémon Sole e Luna - 17:00
- Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past - 17:00
- Star Citizen (Presentazione con Chris Roberts) - 21:00
World of Warcraft Legion:L’espansione Legion uscirà il prossimo 30 agosto. Si tratta dell'espansione più grande mai creata dove saranno aggiunte nuove quest e la nuova area Broken Isles, composta da sei macro regioni. Il sistema PVP è stato modificato, così come il sistema di trasmogrificazione. https://www.youtube.com/watch?v=eYNCCu0y-Is
Hearthstone:È stata pubblicata la nuova espansione "Una notte a Karazhan" : sono state aggiunte diverse novità tra cui una nuova campagna, nuove carte, nuove dinamiche, e i chest event. https://www.youtube.com/watch?v=DlSFfoCaabA
Diablo III:Diablo III continuerà ad essere sviluppato con nuovi eventi stagionali, nuove aree e nemici. https://www.youtube.com/watch?v=Q17FDfU7-ds
Heroes of the Storm:È in arrivo l'evento Macchine da Guerra e due nuovi eroi: Alarak di Starcraft e Zarya di Overwatch. Oltre a nuove skin per i personaggi già esistenti, aranno aggiunti anche nuovi campi di battaglia dedicati a Starcraft. https://www.youtube.com/watch?v=9oxMteksfeM
Starcraft II:Tra le novità annunciate vi è il nuovo commander dei Protoss, Alarak e nuove missioni cooperative. https://www.youtube.com/watch?v=E1ArDg-Wj9I
Overwatch:Continua fino al 22 agosto l'evento dei Giochi Estivi, ed in anche arrivo la seconda stagione di partite Classificate. Continua anche la Rissa Settimanale ispirata a Rocket League. Per quanto riguarda le novità annunciate, vi è l'arrivo di Eichenvalde, una nuova mappa. Blizzard ha inoltre confermato l'arrivo di una nuova serie di cotrometraggi dedicati al gioco; il primo di questi sarà dedicato a Bastion. https://www.youtube.com/watch?v=sqeVmmv4xAw
