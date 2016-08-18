Google tips and tricks: la guida ufficiale alle funzioni Android più amate
di Redazione
18/08/2016
A poche settimane dal lancio ufficiale di Android Nougat, che approderà innanzitutto su diversi smartphone top di gamma e di fascia media attesi da tempo (tra cui Samsung Galaxy Note 7 e LG V20, oltre che sui due nuovi Nexus), Google ci rivela una breve ma interessante guida alle funzioni Android meno conosciute dagli utenti "casual" del sistema operativo, che potrebbero essere all'oscuro di come ottimizzare l'esperienza d'uso attraverso pochi accorgimenti. I nuovi Google Tips and Tricks sono apparsi sul sito ufficiale dedicato da Big G al suo OS di punta, e contengono spiegazioni esaurienti su come massimizzare lo spazio sul proprio cloud personale, utilizzare il smartphone Android esclusivamente con comandi vocali, organizzare le notifiche e localizzare un dispositivo smarrito, tutte funzioni reperibili attraverso piccoli promemoria grafici di poche righe: scopriamo quindi il contenuto dei più interessanti, proprio qui di seguito.
Google tips per le funzioni Android più importanti: ecco alcuni esempi1) Accedere alle nostre foto ed ai nostri video ovunque: grazie al cloud, seguendo queste semplici operazioni possiamo avere a disposizione le nostre immagini digitali a prescindere dal fatto che siano salvate in locale: apriamo la Google Photos App, selezioniamo il menu indicato da tre piccole barre orizzontali in Google Photos e premiamo Impostazioni / Backup e Sync per avere accesso ad un mondo di fotografie grazie all'unlimited storage messo a disposizione da Google. 2) Utilizzare il nostro smartphone Android grazie alla voce: la guida vocale Google può essere sfruttata per un uso hands-free del sistema operativo. Assicuriamoci di aver installato l'ultima versione della Google App reperibile su Play Store, ed una volta aperta ricerchiamo il menu indicato da tre barre orizzontali selezionando Impostazioni / Voce ed infine Rilevamento OK Google. Ricordiamo che su alcuni device può essere utile garantire la funzionalità della ricerca vocale Google al di fuori dell'app principale, selezionando le opzioni "Da qualsiasi schermata" e "Sempre attivo". 3) Localizzare lo smartphone Android in caso di furto o smarrimento: grazie alle nuove funzioni Android per ADM (Android Device Manager, meglio conosciuto in italiano come Gestione Dispositivi), possiamo avere un'idea precisa su come e dove ritrovare un dispositivo smarrito. Abilitiamo questo strumento diventando amministratore dispositivo, aprendo il menu Impostazioni / Sicurezza / Amministratore Dispositivo. Ci apparirà il menu Gestione Dispositivi Android: selezioniamo l'opzione qualora non fosse attiva. Scarichiamo l'app Gestione Dispositivo da Play Store e connettiamola al servizio attraverso l'URL. Potremo ottenere lista accessi e localizzazione del dispositivo con pochissimi tap, nonché far squillare o cancellare tutti i dati contenuti all'interno del device nel caso in cui non ritenessimo il blocco sufficiente a salvare la nostra privacy. Se desideriamo conoscere tanti altri tips e tricks Google per i nostri smartphone, possiamo scoprirli cliccando qui imparando tutte le funzioni attualmente disponibili.
Articolo Precedente
Gamescom 2016, le novità annunciate da Blizzard
Articolo Successivo
iPad: versione Pro da 10,5 pollici nel 2017 e AMOLED nel 2018?