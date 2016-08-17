iPad: versione Pro da 10,5 pollici nel 2017 e AMOLED nel 2018?
di Redazione
17/08/2016
iPad potrebbe essere commercializzato presto in tre nuovi modelli. L’indiscrezione in merito alle prossime produzioni Apple viene riportata dall’analista Ming-Chi Kuo di Kgi. L’esperto in dispositivi della ‘Mela’ anticipa addirittura cambiamenti rivoluzionari per la “tavoletta” a partire dal 2018. Nel 2017, sostiene Ming-Chi Kuo di Kgi, dovrebbe arrivare sugli scaffali un iPad Pro da 10,5 pollici e uno più economico da 9,7 pollici, che si affiancherebbero al modello da 12,9 pollici. L’anno successivo, invece, dovrebbe esserci la commercializzazione di un iPad con schermo Amoled flessibile che dovrebbe dare nuovo impulso alle vendite. Insomma, non solo nuovi iPhone: Apple punta a rilanciare anche le vendite di iPad e tra il 2017 e il 2018 intende aggredire il mercato con modelli che potrebbero per sempre cambiare il modo in cui intendiamo questa tipologia di dispositivi. I rumors dell’analista rimbalzano dal sito MacRumors: iPad sarebbe commercializzato nel 2017 in tre versioni, da 12,9 10,5 e 9,7 pollici. Particolare importanza avrà l’edizione “di mezzo”, con la quale si vorrebbero prendere fette di mercato nel comparto scolastico e commerciale.
iPad da 7,9 pollici in pensione?Tra i rumors, anche novità relative alla scheda tecnica delle nuove ‘tavolette’ di Cupertino. Il nuovo iPad da 9,7 pollici, infatti, dovrebbe montare un processore A9X, mentre le due versioni più grandi saranno equipaggiate con il più evoluto A10X. Nessuna menzione in merito all’iPad da 7,9 pollici, che quindi potrebbe essere sostanzialmente mandato in pensione.
