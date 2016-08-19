Apple Watch 2: sì al Gps, no alla connettività mobile
di Redazione
19/08/2016
Apple Watch 2 avrà il GPS, ma sarà privo del modulo LTE, quindi niente da fare per la connettività tramite Sim card. Il progetto iniziale, pare sia stato rivisto per via dell’impatto troppo elevato sulla batteria. Insomma, le ultime indiscrezioni limitano per certi versi le aspettative nei confronti della seconda generazione di smartwatch della Mela. I chip per la connessione tramite rete cellulari consumano ancora troppa energia, incidendo decisamente sull’autonomia della batteria. Per questo motivo, anche Apple Watch 2 dipenderà da iPhone per la connessione e non sarà equipaggiato con il modulo LTE. Il nuovo smartwatch dovrebbe vedere la luce in autunno, giusto per essere messo sostanzialmente tra i regali sotto l’albero. Come riferisce ‘Bloomberg’, effettivamente la connettività via rete mobile avrebbe consentito al nuovo smartwatch di Cupertino di essere indipendente dallo smartphone, ma purtroppo la novità è probabilmente rinviata alla terza generazione. Per il resto, invece, le indiscrezioni dell’analista Ming Chi Kuo, sono in linea di massima confermate. Il nuovo dispositivo Apple si presenterà con il modulo GPS che consentirà la localizzazione oltre a diverse altre migliorie sia a livello software sia hardware.
Apple Watch 2: altre vociNon si sa ancora, invece, se ci sarà realmente il barometro e se l’attuale generazione di smartwatch rimarrà in commercio con qualche novità “minore”. La decisione finale, dal quartier generale di Cupertino sarà presa a breve, anche perché tra circa due settimane avrà il via l’IFA di Berlino, dove i principali competitor presenteranno le loro novità in termini di dispostivi wearables. Il lancio di Apple Watch 2, in ogni caso, chiuderà la serie delle novità stagionali della Mela. Si parte ad inizio settembre con i nuovi iPhone (vedrà la luce la serie 7), poi sarà la volta dei MacBook Pro, mentre per iPad potrebbe essere rimandato tutto al primo semestre del 2017.
