Gamescom 2016: le novità annunciate da Electronic Arts
di Redazione
19/08/2016
Continuano le conferenze e gli annunci per questo Gamescom 2016 di Colonia. Il publisher Electronic Arts ha svelato nuovi dettagli riguardanti alcuni dei suoi più importanti titoli. Vediamo nel dettaglio le novità in arrivo nei prossimi mesi.
FIFA 17:Iniziamo con l'atteso simulatore di calcio. Alla Gamescom 2016, arriva FIFA 17 che si mostra in tutto il suo splendore con un nuovo trailer che mette in risalto il dettaglio e il realismo grafico. Non c'è quasi più differenza tra i modelli poligonali dei personaggi e le loro controparti reali. Novità riguarderanno anche il gameplay, l'IA e la modalità di gioco Ultimate Team. Verrà anche introdotta una modalità competitiva chiamata FUT Champions. FIFA 17 sarà disponibile dal 27 settembre 2016 su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Android, PC, iOS https://www.youtube.com/watch?v=yYjD78X1d9Q
Titanfall 2:Vince Zampella, fondatore di Respawn Entertainment, annuncia la beta per la modalità multigiocatore di Titanfall 2. La prova multigiocatore sarà su PS4 e Xbox One dal 19 al 21 agosto e dal 26 al 28 agosto. Per il momento nessuna beta è prevista su PC. Al momento attuale, infatti, il server non è stato configurato per sostenere diverse impostazioni hardware. Titanfall 2 sarà disponibile dal 28 ottobre 2016 su PlayStation 4, Xbox One, PC. https://www.youtube.com/watch?v=E3oWwCgFLGQ
Battlefield 1:Lars Gustavsson, creative director del gioco, parla delle novità introdotte a livello di gameplay. Tra tutte sottolineiamo che i veicoli potranno essere comandati da più persone. Fino a 6 persone potranno unirsi e controllarli in modo tale da rovesciare le sorti della battaglia. Con Battlefield 1 vi sarà anche l'introduzione delle Elite Class. Si tratta di classi con abilità speciali che offriranno un aiuto in più sul campo di battaglia. Inoltre, registrandosi al programma Insider di Battlefield prima del 21 agosto, riceverete l’accesso anticipato alla beta pubblica su PC, PS4 o Xbox One. Battlefield 1 sarà disponibile dal 21 ottobre 2016 su PC, PlayStation e Xbox One. https://www.youtube.com/watch?v=H-3kggC6CHE
Star Wars Battlefront:EA ha infine annunciato che dal 19 al 21 agosto sarà possibile provare gratuitamente Star Wars Battlefront: Bespin, l'ultimo uscito tra i DLC del gioco. https://www.youtube.com/watch?v=H5HMUAlxkws
Articolo Precedente
Kobo Aura One: ecco il più grande ebook reader resistente all'acqua
Articolo Successivo
Apple Watch 2: sì al Gps, no alla connettività mobile