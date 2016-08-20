Home hi-tech Kobo Aura One: ecco il più grande ebook reader resistente all'acqua

di Redazione 20/08/2016

L'ultimo ebook reader di Kobo, brand canadese che continua a distinguersi da anni nel mondo dei libri digitali grazie ad una piattaforma nutritissima di ebook, reading apps ed ovviamente dispositivi per la lettura, sembra essere qualcosa di cui tanti appassionati di letteratura piuttosto avventurosi non potrebbero fare a meno: il più grande e potente ebook reader Kobo, resistente all'acqua e dotato di certificazione IPX8, è finalmente tra noi. Kobo Aura One, disponibile per l'arrivo in Italia a partire dal prossimo 6 settembre, sarà prenotabile dal 30 Agosto tramite il sito ufficiale Kobo, e senza dubbio sembra essere un'opportunità da non perdere per chi ama la comodità nella lettura, i display con diagonale piuttosto ampia e comfort nella regolazione della luminosità e del colore, grazie alla tecnologia ComfortLight Pro, in grado di intervenire sulle impostazioni di Aura One grazie ai sensori di rilevamento ambientale. Aura One è dotato di un display touch 7,8 pollici, una cifra che lo porta automaticamente nel "Guinness dei Primati" dei lettori ebook, diventando ufficialmente uno dei più grandi dispositivi con tecnologia e-ink attualmente predisposti per il grande pubblico. Kobo Aura One: waterproof, solido e altamente performante Anche le specifiche tecniche che rendono il nuovo Kobo resistente all'acqua un non plus ultra tra gli ebook reader più all'avanguardia non deludono: chipset da 1 GHz di frequenza, RAM 512 MB e 8 GB di storage, adatto a contenere diverse migliaia di libri in svariati formati. La comunicazione con altri device e col nostro PC avviene tramite porta micro USB, mentre il comparto wireless è ben gestito dal WiFi 802.11b/g/n. Detto ciò, cosa permette a Kobo Aura One di essere l'ebook reader waterproof più apprezzabile degli ultimi mesi? Sicuramente l'uso della tecnologia HZO Protection, che ci permette di utilizzare il lettore anche in modalità subacquea per ben un'ora a 2 metri, laddove molti altri dispositivi si fermano a pochi centimetri di immersione per una manciata di minuti. Oltre cinque milioni di ebook in catalogo e un design sicuramente contrapposto alla maggioranza degli e-reader moderni (in primis Kindle, che ha trovato nella sua ultima variante Oasis la possibilità di rimettersi in gioco con un design modulare) rendono il nuovo Kobo Aura One un dispositivo molto adatto a chi ama leggere all'aperto in qualsiasi condizione metereologica. Tutto ciò, considerando anche il forte impatto sulla scelta finale della presenza di una funzione capace di garantire una temperatura regolabile nella resa cromatica dei LED, che può favorire una lettura distesa, rilassata e molto più efficiente rispetto a tanti altri ebook reader in uscita per il prossimo autunno.