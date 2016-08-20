Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Gamescom 2016, le novità di Nintendo con Pokémon Sole e Luna

Redazione Avatar

di Redazione

20/08/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Gamescom 2016, le novità di Nintendo con Pokémon Sole e Luna

Mancano pochi mesi all'arrivo di Pokémon Sole e Luna. Non a caso, Nintendo e gli sviluppatori del team Game Freak continuano a informare i giocatori su tutte le novità che riguardano il loro titolo. Siamo ormai arrivati alla settima generazione per i celebri mostriciattoli Nintendo, ed è proprio in occasione della Gamescom 2016 di Colonia che giungono buone nuove da parte di Nintendo Europe. Il programmatore e designer di Game Freak, Shigeki Moritomo, è salito sul palco dell'evento rivelando cinque nuovi Pokémon: Turtonator, Crabrawler, Sandygast, Palossand e Stufful.   https://www.youtube.com/watch?v=tmSaov9oPNI  

Turtonator, il Pokémon esplosivo:

Con un trailer inedito vengono presentate le caratteristiche di Turtonator, mostrandolo anche in azione. Si tratta di un Pokémon Tartabomba di tipo Fuoco/Drago. L'habitat naturale di Turtonator è il vulcano, specialmente dal momento in cui si ciba di zolfo per sopravvivere. L'abilità principale di Turtonator è anche la sua principale debolezza in quanto sarà proprio l'esplosione a mettere in risalto la sua apertura sul ventre. Un colpo ricevuto in quel momento gli sarà fatale.   https://www.youtube.com/watch?v=XWqaJ5Z1YQU  

Crabrawler, il Pokémon Pugile:

Crabrawler è un Pokémon di tipo Lotta. Si tratta di un Pokémon molto tenace che detesta perdere. Il suo habitat preferito è in cima a un albero, ma anche in cima a palazzi. pokemon-sole-e-luna-crabrawler  

Sandygast, il Pokémon montagna di sabbia:

Sandygast è un PoKémon di tipo Spettro/Terra. Il suo habita naturale è un cumulo di sabbia e la sua abilità assoggetta al suo controllo chiunque gli dia fastidio, risucchiandogli l'energia. pokemon-sole-e-luna-sandygast  

Palossand: il Pokémon castello di sabbia

Palossand è un Pokèmon di tipo Spettro/Terra. Si nasconde in castelli di sabbia costruiti dall'uomo e si mimetizza con la sabbia per prendere di sorpresa le sue prede. pokemon-sole-e-luna-palossand  

Stufful: il Pokèmon adorabile:

Stufful è un Pokèmon di tipo Normale/Lotta. Ha un aspetto grazioso ma una forza immensa. Non va sottovalutato. pokemon-sole-e-luna-stufful Pokémon Sole e Luna usciranno il 23 novembre in esclusiva su Nintendo 3DS.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nvidia GeForce GTX 10 Series, realtà virtuale di alta qualità sui notebook

Articolo Successivo

Kobo Aura One: ecco il più grande ebook reader resistente all'acqua

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

08/07/2018

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

30/04/2018

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

26/04/2018