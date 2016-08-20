Gamescom 2016, le novità di Nintendo con Pokémon Sole e Luna

Mancano pochi mesi all'arrivo di Pokémon Sole e Luna. Non a caso, Nintendo e gli sviluppatori del team Game Freak continuano a informare i giocatori su tutte le novità che riguardano il loro titolo. Siamo ormai arrivati alla settima generazione per i celebri mostriciattoli Nintendo, ed è proprio in occasione della Gamescom 2016 di Colonia che giungono buone nuove da parte di Nintendo Europe. Il programmatore e designer di Game Freak, Shigeki Moritomo, è salito sul palco dell'evento rivelando cinque nuovi Pokémon: Turtonator, Crabrawler, Sandygast, Palossand e Stufful. https://www.youtube.com/watch?v=tmSaov9oPNI

Turtonator, il Pokémon esplosivo:

Crabrawler, il Pokémon Pugile:

Sandygast, il Pokémon montagna di sabbia:

Palossand: il Pokémon castello di sabbia

Stufful: il Pokèmon adorabile:

Con un trailer inedito vengono presentate le caratteristiche di Turtonator, mostrandolo anche in azione. Si tratta diL'habitat naturale di Turtonator è il vulcano, specialmente dal momento in cui si ciba di zolfo per sopravvivere. L'abilità principale di Turtonator è anche la sua principale debolezza in quanto sarà proprio l'esplosione a mettere in risalto la sua apertura sul ventre. Un colpo ricevuto in quel momento gli sarà fatale. https://www.youtube.com/watch?v=XWqaJ5Z1YQUCrabrawler è un Pokémon di tipo Lotta. Si tratta di un Pokémon molto tenace che detesta perdere. Il suo habitat preferito è in cima a un albero, ma anche in cima a palazzi.Sandygast è un PoKémon di tipo Spettro/Terra. Il suo habita naturale è un cumulo di sabbia e la sua abilità assoggetta al suo controllo chiunque gli dia fastidio, risucchiandogli l'energia.Palossand è un Pokèmon di tipo Spettro/Terra. Si nasconde in castelli di sabbia costruiti dall'uomo e si mimetizza con la sabbia per prendere di sorpresa le sue prede.Stufful è un Pokèmon di tipo Normale/Lotta. Ha un aspetto grazioso ma una forza immensa. Non va sottovalutato.Pokémon Sole e Luna usciranno il 23 novembre in esclusiva su Nintendo 3DS.