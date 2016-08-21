Home Hardware Nvidia GeForce GTX 10 Series, realtà virtuale di alta qualità sui notebook

di Redazione 21/08/2016

Nuove GPU in arrivo per notebook con spiccata propensione al gaming da parte di Nvidia, che intende dotare anche i portatili di unità hardware in grado di affrontare le potenzialità e le sfide proposte dalla sempre più alta diffusione della realtà virtuale: GeForce GTX 1080, 1070 e 1060 sono i tre nomi chiave che gli appassionati di VR dovranno tenere in mente per il prossimo debutto delle tre unità grafiche. Il mondo dei gaming laptop sarà rivoluzionato da GPU capaci di promettere prestazioni vicinissime a quelle relative alla stessa versione GTX 10 Series dedicata ai computer desktop, in quanto grazie al processo produttivo FinFET 16 nanometri è stato possibile replicare l'architettura completa dell'analoga versione PC. Le poche differenze, a parte la frequenza di calcolo, che non incideranno comunque in situazioni di gioco medie, si riscontrano nel numero dei CUDA core presenti nelle versioni GTX 1070 mobile e l'originale: la versione laptop ne presenta 2048, mentre la "classica" 1920. Invariate invece GTX 1070 e 1060, che conservano da questo punto di vista la stessa struttura delle versioni già annunciate tre mesi fa. Nvidia GeForce GTX 10 mobile: la rivincita dei notebook sulla VR? La chipmaker di Santa Clara ha infine promesso prestazioni complessive superiori fino al 75% rispetto alla passata architettura Maxwell, con capacità di protrarre le sessioni di gioco di addirittura il doppio del tempo grazie all'integrazione della Battery Boost Technology, che permetterà un risparmio energetico di spicco per il nostro laptop. Esteso ovviamente il supporto ai giochi 4K; evento che sicuramente darà filo da torcere alle software house in procinto di aggiornare le proprie console e renderle pronte per una nuova generazione di contenuti di altissima qualità, mentre è configurata la frequenza di clock dei tre modelli di GPU, rispettivamente 1556 /173 megahertz (1080), 1443 / 1645 megahertz (1070) e per concludere 1405 / 1670 megahertz in overclock per 1060. Saremo in questo modo pronti alla realtà virtuale proposta dai visori Oculus Rift, Vive di HTC e tanti altri a partire anche dalla GPU meno potente, poiché perfettamente capace di interfacciarsi a questo sistema di elaborazione visivo, che sarà probabilmente alla base della fortuna di visori come Playstation VR, sul quale da tempo c'è molto hype all'attivo. La capacità di poter mettere al centro della resa grafica anche i pannelli video HDR fa ben sperare sul futuro di queste GPU a dir poco sbalorditive, che potremo vedere all'opera a fine anno nei nuovi notebook VR-Ready che sapranno sfruttarne al massimo le possibilità.