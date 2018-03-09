Fortnite Battle Royale dal 12 marzo su iOS, poi su Android
di Redazione
09/03/2018
Fortnite Battle Royale, il titolo di Epic Games che ha ottenuto un grande successo a livello planetario, sarà disponibile anche per dispositivi mobili a partire dal prossimo 12 marzo. L’azienda produttrice del gioco promette che la stessa esperienza vissuta su PC e console sarà disponibile per dispositivi (tablet e smartphone) iOS e Android. Al momento non si conoscono molti altri dettagli in merito, ma Epic Games assicura che sarà garantita la stessa battaglia di 100 persone, lo stesso gameplay e aggiornamenti settimanali. A partire da lunedì prossimo, dunque, gli utenti iOS potranno registrarsi all’evento invito di Fornite Battle Royale, mentre gli utenti Android dovranno attendere ancora un po’. Settimane, forse qualche mese. La parte più importante dell’annuncio, però, è rappresentato dal fatto che i giocatori potranno unirsi tra loro nonostante le diverse piattaforme di provenienza: PC, Mac, iOS e PS4. Anche Sony, infatti, ha dato l’ok per consentire ad un giocatore tramite la sua console di unirsi ad un amico che sta accedendo tramite smartphone o tablet.
