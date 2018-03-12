Inazuma Eleven Ares: ecco il primo trailer ufficiale [VIDEO]
di Redazione
12/03/2018
Level-5 ha mostrato pubblicamente il primo trailer di Inazuma Eleven Ares nel corso di un recente livestream. Si tratta del nuovo capitolo della saga in arrivo in Giappone a partire dalla prossima estate su Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS e Android. Annunciato nel 2016, Inazuma Eleven Ares ha avuto un parto durato sostanzialmente due anni: solo ora, infatti, possiamo dare un primo sguardo al gioco, grazie ad un video che mostra le fasi esplorative, i dialoghi ma anche le partite da disputare sui campi da calcio. Nel corso delle partite si potranno utilizzare come sempre i personaggi iconici della serie, ciascuno dei quali ha proprie abilità. Insomma, come da tradizione, Inazuma Eleven Ares si presenta come un titolo a metà tra il calcistico e un JRPG. Non si conoscono ulteriori dettagli sul titolo, se non appunto, che sarà disponibile in Giappone dalla prossima estate, nella speranza che sia presto disponibile anche nella parte del mondo che ci riguarda, quella occidentale. https://www.youtube.com/watch?v=hfXCOJc9YSM
