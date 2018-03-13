Nintendo Switch, ecco il firmware 5.0.0: 24 nuovi avatar
di Redazione
13/03/2018
Nintendo ha reso disponibile ufficialmente al download il firmware 5.0.0 per la console Switch. Dall’installazione emergono diverse migliorie e alcuni cambiamenti al sistema operativo, anche se non si registra l’aggiunta di applicazioni. Tra le novità, ad esempio, il miglioramento del sistema di suggerimento degli amici con la possibilità di invitare anche contatti Facebook e Twitter. Inoltre, ci sono nuove opzioni all’interno del Parental Control, con filtri per le notizie e notifiche quando i software prescaricati siano pronti all’utilizzo. Non mancano le correzioni dei più comuni bug segnalati di recente, con l’obiettivo di rendere il sistema operativo più stabile, soprattutto durante l’utilizzo di alcune app. Con il nuovo firmare per Nintendo Switch, inoltre, arrivano anche 24 nuovi avatar per il profilo dedicati ai personaggi della saga di Kirby e ARMS. Per il changelog completo vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Nintendo Switch. https://www.youtube.com/watch?v=ONno7JvlwZo
