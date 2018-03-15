Huawei P20 Lite già in preordine: costerà 369 euro
di Redazione
15/03/2018
Insomma, ormai non ci sono più segreti su quello che è considerato il “piccolo” della nuova famiglia di Huawei. Dopo i tanti leak pubblicati nelle passate settimane, ora possiamo ammirare le immagini reali del dispositivo, che è già in preordine. Le spedizioni dovrebbero avvenire a partire dal 26 marzo, ossia il giorno prima della conferenza stampa di presentazione che il marchio cinese terrà a Londra.
@HuaweiMobileIT P20 Lite già in @UnieuroNews ?? #HuaweiP20Lite pic.twitter.com/P7vehmwnSk— Matteo Lucarelli (@matteo_1303) 14 marzo 2018
Huawei P20 Lite: scheda tecnica- Display da 5.84" con risoluzione FHD+ (2280x1080), notch e vetro curvo 2.5D - SoC Octa Core Kirin 659 - 4 GB di memoria RAM - 64 GB di spazio di archiviazione espansibile tramite micro SD - Doppia fotocamera posteriore da 16 + 2 Megapixel - Fotocamera anteriore da 16 Megapixel - Sistema operativo Android Oreo 8.0 con personalizzazione software EMUI 8.0 - Batteria da 3000 mAh - Dimensioni: 148,6x71,2x7,4mm - Peso 145 grammi - Connettività: 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS, NFC - Porta USB Type-C - Prezzo: 369 euro.
