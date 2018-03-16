Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Xbox Game Pass in tilt: non funziona con Rise of the Tomb Raider e Halo 5

Redazione Avatar

di Redazione

16/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Xbox Game Pass in tilt: non funziona con Rise of the Tomb Raider e Halo 5
Xbox Game Pass sta facendo ammattire diversi utenti: a quanto pare, il servizio di Microsoft sta dando problemi con l’avvio di alcuni dei giochi inseriti nel pacchetto, a prescindere dalla sottoscrizione dell’abbonamento. A lamentarsi dell’inconveniente, sono diversi utenti che su Reddit confermano l’impossibilità a riavviare le versioni fisiche di Rise of the Tomb Raider e Halo 5, poiché viene mostrato loro un messaggio secondo il quale l’avvio del titolo può avvenire solamente dietro il rinnovo di un abbonamento, ad Xbox Game Pass appunto, che però gli stessi videogiocatori non hanno mai sottoscritto. Insomma, c’è un po’ di caos, ma secondo quanto riferiscono diverse fonti di stampa, Microsoft sarebbe già al lavoro per correggere l’inconveniente.

E3 2018: Microsoft annuncia data e ora della conferenza Xbox

Intanto, Microsoft ha annunciato che la conferenza Xbox @E3 2018 è stata programmata per domenica 10 giugno alle 21:00, ora italiana, ossia lo stesso giorno dell'evento Bethesda, che è in programma per le 18:30  locali, quando in Italia saranno le 03:30 del giorno successivo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung: brevetto per uno smartphone con display retrattile

Articolo Successivo

Huawei P20 Lite già in preordine: costerà 369 euro

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

08/07/2018

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

30/04/2018

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

26/04/2018