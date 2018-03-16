Xbox Game Pass in tilt: non funziona con Rise of the Tomb Raider e Halo 5
di Redazione
16/03/2018
Xbox Game Pass sta facendo ammattire diversi utenti: a quanto pare, il servizio di Microsoft sta dando problemi con l’avvio di alcuni dei giochi inseriti nel pacchetto, a prescindere dalla sottoscrizione dell’abbonamento. A lamentarsi dell’inconveniente, sono diversi utenti che su Reddit confermano l’impossibilità a riavviare le versioni fisiche di Rise of the Tomb Raider e Halo 5, poiché viene mostrato loro un messaggio secondo il quale l’avvio del titolo può avvenire solamente dietro il rinnovo di un abbonamento, ad Xbox Game Pass appunto, che però gli stessi videogiocatori non hanno mai sottoscritto. Insomma, c’è un po’ di caos, ma secondo quanto riferiscono diverse fonti di stampa, Microsoft sarebbe già al lavoro per correggere l’inconveniente.
E3 2018: Microsoft annuncia data e ora della conferenza XboxIntanto, Microsoft ha annunciato che la conferenza Xbox @E3 2018 è stata programmata per domenica 10 giugno alle 21:00, ora italiana, ossia lo stesso giorno dell'evento Bethesda, che è in programma per le 18:30 locali, quando in Italia saranno le 03:30 del giorno successivo.
