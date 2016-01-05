Faraday Future l'incredibile concept dell'auto del futuro
di Redazione
05/01/2016
Numeri da pistaUn mostro di tecnologia in grado di produrre fino a 1000 cv di potenza massima ed una velocità di oltre 320 CV. Ovvia la presenza sul parabrezza di sistemi idonei all'utilizzo della realtà aumentata. Altrettanto ovvia la predisposizione all'utilizzo di tecnologie idonee alla guida autonoma. Per i materiali si è pensato ad un misto di carbonfibre e compositi, sull'ala posteriore è presente un sistema che può visualizzare eventualmente le informazioni relative al guidatore.
Le anticipazioniLe prime immagini della Faraday Future erano comparse ieri in rete, grazie ad un Leak dell'utente Superannuation che era riuscito a prelevare alcuni screenshot da un'App comparsa per poche ore sull'App store e pubblicarle sul proprio profilo twitter prima che l'App sparisse dalla circolazione. https://twitter.com/supererogatory/status/683892250573553668 https://twitter.com/supererogatory/status/683891276777820162 Superannuation era riuscito a recuperare e prontamente pubblicare anche un video che mostra il concept di Faraday Future con tutta la sua imponente tecnologia https://youtu.be/5mB1_MAiAi0
Faraday Future vs TeslaFaraday Future appare essere un naturale concorrente di Tesla. La sfida non è certamente facile visti i recenti successi del produttore americano, ma le premesse sono decisamente interessanti.
