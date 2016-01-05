Caricamento...

Faraday Future l'incredibile concept dell'auto del futuro

05/01/2016

Si chiama Faraday Future, è un'azienda produttrice di autoveicoli che fa capo al miliardario cinese Jia Yueting ed in molti si aspettavano l'annuncio del concept di una nuova auto elettrica dalle caratteristiche eccezionali al CES 2016. Faraday Future non ha deluso le aspettative ed ha tolto il manto di mistero che avvolgeva la sua supercar. La Concept FFZERO1 che vedrà la produzione probabilmente solo nel 2017 è un autoveicolo futuristico, dalle soluzioni tecnologiche al limite del fantascientifico e dal design più simile a quelli visti in alcuni film d'azione che sulle strade reali. La monoposto elettrica si basa sulla piattaforma VPA, acronimo di Variable Platform, in grado di supportare veicoli sia a due sia a quattro ruote motrici e fino a tre motori elettrici.

Numeri da pista

Un mostro di tecnologia in grado di produrre fino a 1000 cv di potenza massima ed una velocità di oltre 320 CV. Ovvia la presenza sul parabrezza di sistemi idonei all'utilizzo della realtà aumentata. Altrettanto ovvia la predisposizione all'utilizzo di tecnologie idonee alla guida autonoma. Per i materiali si è pensato ad un misto di carbonfibre e compositi, sull'ala posteriore è presente un sistema che può visualizzare eventualmente le informazioni relative al guidatore.

Le anticipazioni

Le prime immagini della Faraday Future erano comparse ieri in rete, grazie ad un Leak dell'utente Superannuation che era riuscito a prelevare alcuni screenshot da un'App comparsa per poche ore sull'App store e pubblicarle sul proprio profilo twitter prima che l'App sparisse dalla circolazione. https://twitter.com/supererogatory/status/683892250573553668 https://twitter.com/supererogatory/status/683891276777820162 Superannuation era riuscito a recuperare e prontamente pubblicare anche un video che mostra il concept di Faraday Future con tutta la sua imponente tecnologia https://youtu.be/5mB1_MAiAi0

Faraday Future vs Tesla

Faraday Future appare essere un naturale concorrente di Tesla. La sfida non è certamente facile visti i recenti successi del produttore americano, ma le premesse sono decisamente interessanti.
