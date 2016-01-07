Blackberry: Android sui dispositivi del 2016
di Redazione
07/01/2016
Blackberry 10 non sarà abbandonatoL’azienda canadese ha registrato di recente importanti perdite finanziarie, ma Chen continua ad essere ottimista e conferma i rumors che circolano ormai da tempo in merito alla distribuzione di Priv su 31 nuovi mercati, l’apertura verso altri operatori americani e un imminente calo di prezzo. Questo non significa, però, che Blackberry 10 sarà del tutto abbandonato: gli importanti investimenti effettuati sull’ultimo sistema operativo proprietario, impongono altri sforzi per tenerlo in vita e proprio nel nuovo anno si proverà ad ottenere nuove certificazioni sulla sicurezza in modo che l’OS sia ancora più appetibile a livello governativo rispetto a quanto non lo sia già oggi.
