Blackberry: Android sui dispositivi del 2016

Redazione Avatar

di Redazione

07/01/2016

Blackberry punta su Android: i nuovi dispositivi del 2016 “monteranno” il sistema operativo di Google. La conferma arriva direttamente dal CES 2016 di Las Vegas, dove il CEO John Chen ha fatto alcune importanti rivelazioni in merito alle strategie dell’azienda canadese. Tra le novità più succose di Blackberry ci sarà il lancio di un nuovo dispositivo nei prossimi mesi ed un altro entro la fine del 2016, entrambi con sistema operativo Android. Si continua, dunque, sulla falsariga del 2015, anno nel quale è stato lanciato Blackberry Priv, primo smartphone Android realizzato dalla casa canadese. Nonostante sia stato abbandonato per la prima volta il sistema operativo proprietario per passare ad Android, la risposta degli utenti è stata tutto sommato soddisfacente: gli standard di sicurezza, infatti, sono stati sostanzialmente mantenuti, ma probabilmente il prezzo elevato e il form factor di nicchia non hanno consentito all’azienda di ottenere quel successo sperato prima del lancio di Blackberry Priv. Nonostante ciò, il programma prosegue anche nel 2016 e sfruttando proprio l’apertura nei confronti di Android, si proverà a togliere fette di mercato ai concorrenti più diretti per quanto riguarda gli smartphone, tra cui Samsung, LG e HTC.

Blackberry 10 non sarà abbandonato

L’azienda canadese ha registrato di recente importanti perdite finanziarie, ma Chen continua ad essere ottimista e conferma i rumors che circolano ormai da tempo in merito alla distribuzione di Priv su 31 nuovi mercati, l’apertura verso altri operatori americani e un imminente calo di prezzo. Questo non significa, però, che Blackberry 10 sarà del tutto abbandonato: gli importanti investimenti effettuati sull’ultimo sistema operativo proprietario, impongono altri sforzi per tenerlo in vita e proprio nel nuovo anno si proverà ad ottenere nuove certificazioni sulla sicurezza in modo che l’OS sia ancora più appetibile a livello governativo rispetto a quanto non lo sia già oggi.
