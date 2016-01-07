Twitter addio 140 caratteri, benvenuti 10.000 caratteri
Twitter potrebbe presto abbattere il limite dei 140 caratteri consentendo agli utenti di cinguettare fino a 10.000 caratteri. La notizia è stata riportata inizialmente dal sito Re/Code che cita fonti vicine alla questione, senza però entrare nel dettaglio. Secondo quanto riportato, i maxi-tweet da 10.000 caratteri potrebbero entrare in funzione già alla fine del primo trimestre del 2016. Non è del tutto una novità per Twitter che già utilizza un limite di 10.000 caratteri all'interno dei messaggi diretti, si tratterebbe però di una vera e propria rivoluzione per la parte pubblica del servizio che fino ad oggi ha fatto del limite dei 140 caratteri un marchio di fabbrica. I nuovi maxi-tweet da 10.000 caratteri tuttavia non tradirebbero completamente la filosofia seguita fin qui da Twitter. L'interfaccia pubblica mostrerebbe comunque i primi 140 caratteri del tweet e consentirebbe di accedere al contenuto successivo espandendo il cinguettio attraverso un pulsante o un'altra tipologia di call to action.
Le spiegazioni di Jack DorseyLa notizia ha fatto rapidamente il giro di internet divenendo in breve tempo virale, e ovviamente gli utenti abituali di Twitter hanno accolto la novità con più di una perplessità. Tanto che Jack Dorsey ha sentito il dovere di scendere in campo, twittando a sua volta una spiegazione del perché Twitter potrebbe muovere in questa direzione
"Abbiamo speso molto tempo ad osservare cosa fanno le persone su Twitter, e abbiamo notato che prendono uno screenshot dei loro testi e lo twittano"ha scritto.
"Invece, se fosse testo..è testo attualmente? potrebbe essere cercato Il testo potrebbe essere evidenziato. Questo offrirebbe maggiore utilità e potenza"Per meglio rappresentare il suo pensiero, Dorsey ha aggiunto uno screenshot in cui mostra esattamente cosa fanno gli utenti oggi per twittare testi più lungi di 140 caratteri e al quale ha affidato il proprio pensiero https://twitter.com/jack/status/684496529621557248
Un delicato equilibrioOvviamente la chiave del successo per un cambiamento epocale di questo genere, sarebbe mantenere un'interfaccia omogenea a quella a cui sono abituati attualmente gli utenti. Aggiungere ulteriori contenuti significherebbe dover consumare più spazio sullo schermo per gli utenti e questo in passato ha diminuito la quantità di interazione degli utenti con i Tweet. La scommessa di Twitter si basa dunque su un delicato equilibrio che deve tenere conto di una serie di fattori, quali le abitudini degli utenti, l'usabilità dell'interfaccia, l'eterna lotta con gli spammer che potrebbero approfittare delle dimensioni allargate per aumentare la presenza, già notevole, sui cinguetti. Twitter da tempo comunque è all'opera nel tentativo di conquistare nuovi utenti, allargare il proprio spazio di mercato e conquistare maggiormente gli sponsor. Fino ad ora le varie modifiche introdotte, da Moments in poi non hanno raggiunto del tutto gli obiettivi. Questo ennessimo tentativo è il simbolo di quanto Twitter stia tentando in tutti i modi di conquistare nuovo pubblico. È possibile che qualche novità sull'argomento arrivi all'inizio del mese prossimo, quando se la modifica dovesse andare a buon fine, Twitter dovrà necessariamente preparare i suoi partner ad accogliere i nuovi tweet.
