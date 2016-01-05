Oculus Rift i pre-ordini al via dal 6 Gennaio
di Redazione
05/01/2016
Oculus Rift, il promesso caschetto delle meraviglie per la realtà virtuale, è sempre più vicino. Attraverso un post sul proprio blog, Oculus VR ha fatto sapere che i pre-ordini partiranno il 6 Gennaio. Non sono tutte rose e fiori tuttavia. La società non ha ancora dichiarato nulla di ufficiale riguardo al prezzo, e non è cosa da poco se, come molti credono, uno dei fattori determinanti del successo di questo prodotto sarà proprio il costo. In molti scommettono su un prezzo superiore ai 350$, poiché il costo del dev kit Rift, ovvero la versione riservata agli sviluppatori è stato fissato più o meno in questa cifra. A dire il vero è estremamente probabile che il costo della versione consumer sia leggermente superiore a quello della versione riservata agli sviluppatori. In ogni caso, per ora sono tutte illazioni, poiché nulla ancora è stato dichiarato ufficialmente. Inclusi nei pre-ordini ci saranno due giochi: Lucky’s Tale di Playful, e CCP’s EVE: Valkyrie. In concomitanza con la partenza dei pre-ordini, il fondatore di Oculus Palmer Luckey risponderà agli utenti su tutte le domande che vorranno porgli, attraverso Reddit. Naturalmente, sapremo molto di più anche grazie a quanto avverrà al CES in apertura domani 6 Gennaio a Las Vegas
