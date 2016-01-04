Samsung: ecco il frigorifero con display da 21.5'' e telecamera

Il CES è sempre l'occasione per vedere all'opera tecnologie innovative, non necessariamente legate strettamente al mondo dell'informatica, ma apparentemente ad ambiti di uso comune. Quest'anno al CES 2016, Samsung ha presentato un oggetto di tipo domestico, fra quelli che anche la persona più distante dalla tecnologia è costretta ad usare giornalmente e senza alcuna voglia di complicazioni, si tratta di un frigorifero del tutto particolare. Il nuovo frigorifero di Samsung oltre ad essere un concentrato di tecnologia riguardo alle tecniche di refrigerazione, è provvisto di un enorme display da 21.5'' e una telecamera integrata. Attraverso il display si possono compiere una serie di operazioni, come consultare ricette, o anche ricevere informazioni come quando è il momento giusto per comprare un nuovo alimento.

La telecamera per controllare il frigo da remoto