Samsung: ecco il frigorifero con display da 21.5'' e telecamera
di Redazione
04/01/2016
Il CES è sempre l'occasione per vedere all'opera tecnologie innovative, non necessariamente legate strettamente al mondo dell'informatica, ma apparentemente ad ambiti di uso comune. Quest'anno al CES 2016, Samsung ha presentato un oggetto di tipo domestico, fra quelli che anche la persona più distante dalla tecnologia è costretta ad usare giornalmente e senza alcuna voglia di complicazioni, si tratta di un frigorifero del tutto particolare. Il nuovo frigorifero di Samsung oltre ad essere un concentrato di tecnologia riguardo alle tecniche di refrigerazione, è provvisto di un enorme display da 21.5'' e una telecamera integrata. Attraverso il display si possono compiere una serie di operazioni, come consultare ricette, o anche ricevere informazioni come quando è il momento giusto per comprare un nuovo alimento.
La telecamera per controllare il frigo da remotoAttraverso la telecamera si può visualizzare il contenuto del proprio frigo a distanza. Così se state facendo la spesa e non siete sicuri di avere in frigo l'alimento giusto per realizzare la vostra prossima ricetta, potete dare sempre una sbirciatina al contenuto del frigo attraverso una comoda App che utilizza la fotocamera integrata per fornirvi l'informazione desiderata. Attraverso lo schermo si può interagire con l'esterno eventualmente ordinando via internet i cibi che vi occorrono. Si possono lasciare note digitali attaccate al frigo per i vostri familiari e poiché in cucina è sempre bello ascoltare un po' di musica, il frigo ha anche un paio di speaker attraverso i quali potete seguire la vostra stazione radio preferita. Inoltre il frigo dispone di un HUB per controllare gli altri oggetti eventualmente connessi per uso domestico. Samsung per adesso non ha rilasciato informazioni sul prezzo del frigo delle meraviglie e su una eventuale disponibilità su larga scala. Per ora le sperimentazioni sembrano essere confinate solo all'interno del territorio Coreano
