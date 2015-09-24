Caricamento...

Facebook introduce i video a 360 gradi

Redazione Avatar

di Redazione

24/09/2015

Facebook introduce i video a 360 gradi
Facebook è sempre al lavoro per fornire agli utenti nuove possibilità. Questa volta è il turno dei video a 360°, una funzionalità che aveva già fatto la sua comparsa all'interno di YouTube e che offre allo spettatore un modo più "coinvolgente" per visualizzare i video. Agendo con il cursore sarà infatti possibile cambiare l'angolazione della visualizzazione, con il risultato di poter "navigare" in un video oltre le possibilità offerte dalla classica ripresa statica. In altre parole utilizzando il cursore si otterrà un effetto simile a quello ottenuto muovendo una telecamera mentre si inquadra un soggetto. Il roll-out della nuova funzionalità inizierà da oggi per la versione web del social e per Android, il supporto per iOS arriverà nei prossimi mesi. Certo realizzare video a 360° richiede uno specifico hardware attualmente non sempre alla portata di tutte le tasche, ma società come GoPRO si sono già mosse da tempo per abbassare i costi di produzione. In ogni caso i video possono essere prodotti da chiunque possiede una multi-camera adeguata. Nel frattempo ci sono già un buon numero di case cinematografiche che hanno iniziato a produrre video a 360°. Disney e LucasFilm hanno già messo in campo un promo di Star Wars il risveglio della forza che sfrutta appunto la nuova tecnologia. https://www.facebook.com/StarWars/videos/1030579940326940/
