“Il riscontro dei clienti sugli iPhone 6s e iPhone 6s Plus è stato incredibilmente positivo - dichiara Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple - , non vediamo l’ora di mettere a disposizione dei nostri clienti gli iPhone più evoluti di sempre a partire da questo venerdì. Anche iOS 9 ha iniziato alla grande, si avvia ad essere scaricato dal numero maggiore di utenti rispetto a qualsiasi altro rilascio software nella storia di Apple.”

saranno in vendita a partire dalle 8 del mattino di venerdì 25 settembre nei seguenti Paesi: Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Puerto Rico, Regno Unito, Singapore e Stati Uniti. Lo ha annunciato, che conferma anche come più del 50% dei dispositivi utilizzano già iOS 9.1, l'ultima release del sistema operativo mobile di Cupertino. Si tratta, dunque, della più veloce adozione della storia della 'Mela', che nel comunicato parla anche di un'ottima risposta dei clienti nei confronti di quelli che sono definiti "gli iPhone più evoluti di sempre". iPhone 6s e iPhone 6s Plus possono vantare un'evoluzione dell'interfaccia MultiTouch con il: molte operazioni diventano più semplici ed intuitive, poiché il display rileva la pressione con la quale viene toccato. Tra le altre novità introdotte con i nuovi iPhone c'è Live Photos, il sistema che promette di dare vita alle vostre "fredde" fotografie. Questa e le altre nuove funzioni, saranno supportate dalprogettato da Apple e ritenuto uno dei più potenti in circolazione, in grado di fornire prestazioni elevate riducendo al contempo il consumo della batteria. I nuovi iPhone sono realizzati in alluminio serie 7000, la lega utilizzata in ambito aerospaziale, con finiture molto curate e disponibili nella nuova colorazione oro rosa. A corredo, il nuovo sistema operativo iOS 9.1, in grado di fornire un'intelligenza superiore allo smarpthone e una migliore interazione con le app: quelle integrate, tra l'altro, sono state rinnovate e potenziate, vedasie tante altre. Inoltre, il nuovo sistema operativo mobile di Apple, richiede meno spazio in memoria per l'installazione di futuri aggiornamenti ed è molto attento alla sicurezza dei dati degli utenti.iPhone 6s e iPhone 6s Plus saranno in vendita a partire dal 25 settembre (in Italia bisognerà attendere qualche giorno in più) nelle colorazioni oro, argento, grigio siderale e oro rosa. Il prezzo della versione base di iPhone 6s dovrebbe essere di 780 euro, mentre per l'iPhone 6s Plus di partenza occorreranno 890 euro.