Google lotta allo spam, arriva il blocca-mittente

Continua serrata la lotta di Google allo Spam, da ieri oltre ai consueti filtri è possibile per gli utenti utilizzare una comoda e semplice funzionalità di blocca-mittente. Aprendo il menu a tendina che compare sopra ogni mail comparirà infatti una nuova voce "Blocca" che consente appunto di bloccare la ricezione delle email spedite dall'utente in questione, che andranno a finire direttamente nello spam. Non è una funzionalità completamente innovativa, poiché un'operazione del genere era già possibile almeno attraverso i filtri, tuttavia rende ancora più semplice l'operazione per gli utenti inesperti. La funzionalità per adesso sarà disponibile per la versione Web, a breve sbarcherà anche su Android. Nel fratempo proprio sulla versione Android è già disponibile una funzionalità per disiscriversi da una mailing list con un click. Nel post pubblicato da Google sul proprio blog, firmato Sri Harsha Somanchi product manager di Gmail, che annuncia il servizio si legge:

"Qualche volta ricevete email da persone che sono realmente fastidiose. Si spera che questo non accada spesso ma quando succede, dovreste essere in grado di drire 'Non voglio più ricevere messaggi da questa persona un'altra volta'. Questa è il motivo per cui potete bloccare uno specifico indirzzo in Gmail iniziando da oggi sulla versione web, e nelle prossime settimane nella versione Android. Le email finiranno nello spam (e potrete sempre sbloccare il mittente nelle impostazioni)"