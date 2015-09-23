Home Internet Instagram raggiunge i 400 milioni di utenti

Instagram raggiunge i 400 milioni di utenti

di Redazione 23/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Instagram annuncia ufficialmente di aver raggiunto il traguardo dei 400 milioni di utenti attivi al mese: si tratta di un dato quanto mai significativo per quello che è stato sempre considerato dai più un social network di nicchia. A conferma del fatto che siano sempre di più coloro i quali sono attratti da questo servizio, basta pensare che 10 mesi fa, gli utenti attivi su Instagram erano circa 300 milioni, ossia 100 milioni in meno. Una bella crescita, dunque, che va probabilmente di pari passo con le ultime novità introdotte dal servizio di proprietà di Facebook. Nato sostanzialmente per condividere al volo foto e video, Instagram si sta via via trasformando in un social network completo, in grado di ritagliarsi una buona fetta di mercato. Monetizzabile, ovviamente, visto che l’ultima novità in ordine di tempo è quella relativa all’introduzione delle pubblicità tra le foto e i video pubblicati dagli utenti iscritti. Con il raggiungimento dei 400 milioni di utenti attivi, tra l’altro, Instagram distanzia Twitter, che rimane fermo sui suoi 316 milioni di utenti attivi al mese, mentre Pinterest è lontano anni luce a quota 100 milioni. Tra gli altri dati comunicati da Instagram, vi sono informazioni molto importanti: ebbene, il 75% degli utenti che utilizzano questo social network si trovano fuori dai confini degli Stati Uniti, con le percentuali maggiori in Europa e Asia; inoltre, la media delle pubblicazioni è di 80 milioni di foto circa al giorno. Numeri davvero importanti e che fanno felice Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook che controlla anche Instagram e al contempo WhatsApp. A livello di social network, dunque, Zuckerberg ha messo su un vero e proprio impero che mira al monopolio delle comunicazioni social, anche tramite il lancio di nuove applicazioni che si appoggeranno a servizi già esistenti.