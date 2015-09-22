Milano Fashion Week, la settimana della moda secondo EMP
di Redazione
22/09/2015
La Milano Fashion Week ai blocchi di partenza. Dal 23 Settembre e fino al 28 Settembre, Milano diventerà passerella per uno degli eventi più importanti della moda femminile. Per una settimana la città diventerà il centro di un vortice di sfilate, party, show artistici e business. . Quest'anno la settimana della moda milanese conferma una tendenza che in crescita già fra qualche tempo: il connubio fra moda e tecnologia ed in particolare il forte legame che l'e-commerce ha con il mondo del fashion e del look. Il settore delle vendite online trova nel mondo della moda e del look un terreno di crescita spontaneo e naturale, alimentato dai prezzi più che convenienti, dalla comodità di poter sfogliare il catalogo tranquillamente seduti nella poltrona di casa e dai servizi aggiuntivi sempre più utili ed efficaci per l'utente. Fra i tanti siti di e-commerce che quest'anno affolleranno la fashion week con le loro proposte, abbiamo scelto EMP sinonimo di abbigliamento rock, metal, hard rock, punk, gothic, hardcore e alternativo per uomo, donna e bambino. Un marchio tedesco che anche in Italia porta un'offerta decisamente interessante e alternativa che non trova facilmente corrispondenza in altri servizi similari per l'originalità e la qualità dell'abbigliamento a catalogo. EMP parteciperà alla fashion week portando la propria offerta dedicate alle fan del metal e del rock. Tank top, leggins di pelle e chiodo borchiato, mod in parka, got guepière e tartan attillati faranno la gioia di fan del metal e del rock.
“Le settimane della moda sono un appuntamento di costume che due volte all’anno coinvolge tutta Milano, e in questa occasione EMP vuole dire la sua parlando dello stile che caratterizza le appassionate del rock”commenta Alberto Gaglio, country manager di EMP Mailorder Italia.
“Si tratta di una moda autentica, che nasce spontaneamente dalla strada, dai concerti e dai locali e sottolinea sempre la personalità delle amanti delle tendenze rock. A ogni cambio di stagione il nostro catalogo presenta un’offerta sempre più ricca e ampia, con prodotti di qualità al giusto prezzo che permettono di declinare lo spirito del rock tenendo conto del gusto e dello stile delle nostre clienti.”
