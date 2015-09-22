Pizza gratis a Milano, Roma, Torino, Bologna con TheFork
di Redazione
22/09/2015
La pizza è uno dei simboli italiani, uno dei prodotti di qualità che ha fatto la fortuna del bel paese nel mondo. Grazie all'iniziativa di TheFork è ora possibile mangiare una pizza gratuitamente in alcune delle più grandi città italiane. Il funzionamento è molto semplice, è sufficiente prenotare un tavolo presso uno dei ristoranti che hanno aderito all'iniziativa, utilizzando il sito thefork.it o l'App TheFork e fino al 18 Ottobre la persona che ha effettuato la prenotazione e tutti i suoi commensali possono usufruire di una pizza gratis. Unica limitazione, ovviamente la disponibilità di coperti per il giorno selezionato. L'utente potrà scegliere liberamente il tipo di pizza da mangiare fra una selezione offerta dal ristorante e non ci sono restrizioni sul numero di prenotazioni che può effettuare ogni utente. TheFork che è un brand di TripAdvisor specializzato nell'e-booking dei ristoranti, con questa iniziativa vuole premiare gli utenti più fedeli e contemporaneamente promuovere le potenzialità del servizio di prenotazione online anche in Italia, dove società come TheFork stanno rapidamente portando la propria esperienza internazionale maturata nel settore. Fra i ristoranti che aderiscono all'iniziativa: Vulkania a Milano, Re Basilico a Roma, Capri a Torino, Pasta & Pizza a Bologna
