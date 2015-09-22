Office 2016 nato per collaborare e condividere

Office 2016 esce dalla fase di preview e da oggi si può considerare disponibile nella sua versione stabile e completa di tutte le funzionalità. Volendo riassumere in poche parole il nuovo prodotto di Microsoft si potrebbe dire che in questa versione Office 2016 è il concorrente più diretto degli strumenti di collaboration pensati da Google per il business. Già in precedenza, Microsoft aveva introdotto in Office strumenti per consentire il lavoro in team sugli stessi documenti ma, mai come in Office 2016 questo concetto era stato sviluppato in modo così attento alle esigenze di collaborazione degli utenti. Fra le nuove funzionalità degne di nota spicca dunque la possibilità di lavorare contemporaneamente sugli stessi documenti per più utenti. Tuttavia intorno a questo semplice concetto di collaborazione Office 2016 ha integrato una serie di servizi tutti orientati a consentire agli utenti di poter lavorare ovunque e da qualunque postazione senza doversi preoccupare troppo di dover trasportare all'interno del proprio computer anche i documenti su cui si sta lavorando. Arrivano dunque funzionalità apparentemente banali, ma che in realtà cambiano profondamente il modo di interagire dell'utente con gli strumenti di Office, è il caso per esempio della possibilità di poter allegare file alle email inviate da Outlook prelevandoli direttamente da OneDrive, l'integrazione di Bing come strumento di ricerca e quella di Skype per poter condividere schermate, effettuare telefonate e messaggi instantanei senza dovere uscire da Office. Da un punto di vista estetico, Office 2016 non cambia moltissimo rispetto al passato. Ci sono ancora i Ribbon che contengono la serie di icone che rappresenta le funzionalità del software, ma ora ciascuna App ha un header colorato: blu per Word per esempio e Verde per Excel. Niente che possa realmemte sconvolgere l'utente finale e niente di nuovo per chi aveva già utilizzato Office 2016 su iPad.

